Papa engellilerin ayaklarını yıkadı



Papa Francisco 'Yeşil perşembe' olarak adlandırılan, Paskalya Bayramı'nın başlangıcını sembolize eden gün, Roma yakınlarında bir terapi merkezinde düzenlenen ayine katıldı. Ayinde Papa Katolik Terapi Merkezi Don Gnocchi'de kalan, yaşları 16-86 arasında değişen 12 zihinsel engellinin ayaklarını yıkadı. Bu kişiler arasında 75 yaşında Libyalı bir Müslüman da bulunuyor. Bu yılki ayine 75 yaşındaki Libyalı'nın yanı sıra 9 İtalyan, Bir Etiyopyalı ve bir de Yeşilburunlu engelli katıldı. Ayine Don Gnocchi Terapi Merkezi'nde kalan diğer vatandaşlarla çalışanların da davet edildiği belirtildi.

Ayin Hazreti İsa'nın 12 havarisi ile birlikte yediği son yemeğin anısına düzenleniyor. Hristiyan inancına göre, Hazreti İsa çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını yıkayıp öptü. Bu gelenek Hazreti İsa'nın sevgisini ve alçak gönüllülüğünü temsil ediyor.

Papa geçen yıl katıldığı ilk Paskalya ayininde Roma yakınlarındaki bir ıslahevini ziyaret etmiş ve buradaki mahkumların ayağını yıkamıştı.