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Dünya
Deutsche Welle

Obama Papa ile buluştu

ABD Başkanı Barack Obama, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francisco’yu Vatikan’da ziyaret etti.

27 Mart 2014 14:37


ABD Başkanı Obama ile Papa Francisco'nun buluşması öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İki liderin gündeminde Kırım, Suriye, insan hakları sorunları, Ortadoğu'daki barış çabaları ve Afrika gibi çok çeşitli konular bulunuyor.

ABD'deki Katolik sağlık kurumlarının rolü konusunda Washington ile Katolik Kilisesi arasındaki anlaşmazlığın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Amerikan piskoposları kiliseye bağlı hastanelerde de kürtaj yapılması yükümlülüğüne karşı çıkıyor. Ayrıca Obama'nın eşcinsellerin evlenmesi konusundaki yaklaşımını da eleştiriyorlar.

Papa'nın sosyal adalet vurgularına övgü

Obama buluşma öncesinde Papa Francisco'nun "büyük bir hayranı" olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Obama, yoksulların kaderi, "aşırı eşitsizliğe alışma tehlikesi" gibi noktalarda Papa'nın yaptığı hatırlatmalara dikkat çekti ve ruhani liderin sosyal adalet uyarılarını övdü.

Obama'nın Papa Francisco'dan sonra İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ve Başbakan Matteo Renzi ile görüşmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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