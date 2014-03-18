Ağca’nın Papa suikastında kullandığı silah gün yüzüne çıkarıldı

Mehmet Ali Ağca'nın 1981 yılında Polonyalı Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde kullandığı ve Roma'da adli emanette saklanan tabanca, 33 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. 2005 yılında yaşamını yitiren ruhani liderin aziz ilan edilmesine az bir zaman kala, ilk kez sergilenmek üzere Polonya'daki bir müzeye götürülecek olan tabancanın, bu müzenin yetkililerine törenle teslim edildi.

Katolik aleminin 264'üncü ruhani lideri II. Jean Paul (asıl ismiyle Karol Józef Wojtyla), 3 mucizeye sebep olduğu gerekçesiyle, 27 Nisan'da selefi 23. Jean ile birlikte azizlik mertebesine yükseltilecek. Bu nedenle son günlerde çeşitli etkinlikler yapılırken, onunla ilgili anılar da yeniden dillendiriliyor, onu hatırlatan objeler ortaya dökülüyor.

27 yıl görevde kalan II. Jean Paul'un, 13 Mayıs 1981 tarihinde Aziz Petrus Meydanı'nda, üstü açık araçla selamladığı binlerce kişinin önünde tetikçi Mehmet Ali Ağca'nın tabancasını ateşlemesiyle eşi görülmemiş bir eylemin hedefi olması, sarsıcı ve unutulmaz olaylar arasında yer aldı.

Kargaşa anında kaçmaya çalışan Ağca'nın düşürdüğü ve hemen sonra bir rahibenin bularak yetkililere teslim ettiği o silah, 33 yıl sonra gündeme geldi. 76C23953 seri numaralı Browning marka 9 mm yarı otomatik tabanca, Polonya Kültür Bakanlığı'nın talebi üzerine, 3 yıl boyunca sergilenmek üzere Polonya’ya götürülüyor.

II. Jean Paul'un doğduğu ev olan ve daha sonra onun kullandığı eşyalarla bezenerek, müzeye dönüştürülen, Polonya'nın Wadowice kasabasındaki II. Jean Paul Aile Evi Müzesi, suikastın simgesi bu silahın da eklenmesiyle birlikte 9 Nisan'da kapılarını açacak.

Tabancanın, Polonya'dan geri alındıktan sonra, Roma Kriminoloji Müzesi koleksiyonuna konulacağı ve burada sergilenmeye devam edeceği açıklandı.

Bu tabanca yaşam savaşı ve affetmenin de sembolü

Tabanca, İtalya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri (DAP) Genel Müdürü Giovanni Tamburino ve II. Jean Paul Aile Evi Müzesi Direktörü Monsenyör Dariusz Ras arasında gerçekleştirilen ve az sayıda gazetecinin katıldığı bir imza töreniyle teslim edildi.

Roma'daki DAP Kriminoloji Müzesi'nde gerçekleşen törende konuşan Giovanni Tamburino, “Şiddetin ve ölümün simgesi olan bu tabanca, aynı zamanda yaşam savaşı ve Papa'nın saldırganını affetmesinin de sembolü oldu" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Monsenyör Dariusz Ras ise, “Bu Browning, dehşet verici bir saldırıyı, ama en nihayetinde Papa'nın yaşam zaferi ve acılarını da anlatıyor. Biz ölümü anlattığı için değil, umudu simgelediği için bu tabancayı sembolik bir nesne olarak sergileyeceğiz diye konuştu.

Roma Krimonoloji Müzesi Direktörü Assunta Borzacchiello da, 3 yıl sonra tabancayı sergileyecek olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Bugüne kadar muhteşem bir şekilde korunan o obje, artık bizim müzemizin bir mirası olarak tescillendi" dedi.

Ağca başından vurmak istiyordu

Uzun yıllar Vatikan uzmanı bir gazeteci olarak RAI kanalına çalışan ve Mehmet Ali Ağca'yla yazılı röportaj gerçekleştirmesinin yanı sıra II. Jean Paul üzerine 5 kitap yazmış olan Franco Bucarelli de, “Bu tabanca, Zürih'teki bir silahçıdan alınmıştı. Ağca, atışlarını Papa'nın kafasına isabet ettirmek istiyordu, ancak o sırada Papa kucağındaki bebeği bırakıyordu. Bu nedenle tabancayı onun bağırsaklarına doğrulttu. Böylece ölümün birkaç dakika içinde geleceğini biliyordu diye arşiv bilgilerini paylaştı.

Uzun süre geçmesine karşın çok iyi korunan bu tarihi objenin Polonya'ya götürülmesine ön ayak olan Bucarelli, bu tabancayla vurulan insanların kurtulma şanslarının neredeyse mümkün olmadığını anlatarak, “Bu nedenle Papa bir mucize sonucu yaşadı. 3 dakika sonra hastaneye varmış olsaydı belki yaşamazdı" dedi.

Bucarelli, yatağı başta olmak üzere Papa'nın hastane odasındaki tüm eşyalarının da Polonya'daki müzeye bağışlandığını ve orada bir hastane odası canlandırması yapıldığını da aktardı.

Savcı: Bu silah benzeri görülememiş bir terörizm eyleminin kanıtıdır

Öte yandan, 15 yıl süreyle Papa suikastını soruşturan ve gerçeği çözmek için onlarca ülke dolaşan, binlerce tanık dinleyen, üç soruşturma açan Savcı Antonio Marini, Adnkronos haber ajansına verdiği röportajda, “Bu silah, hukuk tarihinin değil, aynı zamanda insanlık tarihinin de önemli bir parçası, benzeri görülmemiş bir terörizm eyleminin delilidir" ifadelerini kullandı.

Ağca'nın, soruşturmayı rayından çıkarmak için yıllarca elinden geleni yaptığını söyleyen Marini, “Suikast girişimi halen büyük bir soru işareti. Ağca yalnız mıydı yoksa bunu iddia edildiği gibi Bulgarlarla birlikte mi yaptı?" dedi.

19 yıl hapis yatıp, affedildi

Karnına ve eline 3 kurşun isabet eden Papa II. Jean Paul, 3 km ötedeki Gemelli Hastanesi'nde 5.5 saat süren bir ameliyata alındı. Yoğun kan kaybına rağmen ruhani lider ameliyattan sağ kurtuldu. Vurulmasından 4 gün sonra Ağca'yı affettiğini açıklayan II. Jean Paul, 27 Aralık 1983'te Ağca'yı kaldığı cezaevinde ziyaret etti. Rus Askeri Gizli Servisi'nin bu işin arkasında olduğu öne sürülmüşse de, Ağca'ya talimatı kimin verdiği hala meçhul.

Soruşturma boyunca 128 kez ifadesi alınan Ağca, her seferinde farklı bir ifade vererek, akıl sağlığından yoksun bir karakter çizdi. Tetikçi Ağca, 1986'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılsa da, Ancona Cezaevi'nde yattığı sırada 13 Haziran 2000 tarihinde dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi'nin affetmesiyle Türkiye'ye iade edildi.