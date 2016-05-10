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Dünya

Panama Belgeleri; Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 80 milyon dolar verdi

80 milyon doların seçim kampanyası için verildiği ortaya çıktı

10 Mayıs 2016 05:46

Panama belgeleri dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Sızdırılan belgelerle, Suudi Arabistan Kralı Salman, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seçim kampanyası yürütmesi için 80 milyon dolar verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İsrail İşçi Partisi Başkanı Isaac Herzog da, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim kampanyasını finans ettiğini açıkladı.

Panama belgelerini kaynak gösteren Herzog, Salman’ın Muhammed Eyad Kayali isimli bir Suriyeli-İspanyol kişi aracılığıyla Netanyahu’ya  80 milyon dolar ulaştırdığını belirtti. Paranın Netanyahu’ya ulaştırılması amacıyla İsrailli milyarder Teddy Saggi’nin Britanya Virjin Adaları’ndaki bir şirketine aktarıldığı söyleniyor.

Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca’dan sızan 11 milyon dosyanın, bu duruma benzer başka pek çok yasadışı ilişkiyi ortaya koyduğu biliniyor.

 

Geçen ay da birçok isim açıklanmıştı

 

Geçen ay açıklanan belgelerde belgelerde, İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putkin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Arjantin lideri Mauricio Macri, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, ünlü aktör Jackie Chan ve İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın isimleri geçmişti.

 

Türkiye’den 101 şirket yer alıyor

 

Panama belgelerinin ikinci dalgasında Türkiye'den 101 şirketin yer aldığı hesaplar da ilk kez dünya kamuoyuna açıklandı. 

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