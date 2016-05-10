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Dünya
Deutsche Welle

Panama Belgeleri veritabanı yayınlandı

Dünya çapındaki hayali şirket ağını aydınlatan Panama Belgeleri yeni bir boyut kazandı. Ağı ortaya çıkaran gazeteciler örgütü, veritabanını internette herkese açarak sivil toplumu göreve çağırdı.

10 Mayıs 2016 03:29


Kamuoyunda “Panama Belgeleri” olarak anılan hayali şirket ağını ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyomu (ICIJ), sivil toplumdan yardım istedi.

ICIJ Başkanı Gerard Ryle, saydamlık prensibi uyarınca veritabanını https://offshoreleaks.icij.org/ adresinde herkesin kullanımına açtıklarını söyledi. Veritabanının hayali şirketlerin ardındaki 200 binden fazla gerçek ve tüzel kişiyi içerdiğini belirten Ryle, sivil toplumun yardımıyla olayın daha fazla aydınlatılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Veritabanında Türkiye

Yaklaşık 35 megabayt büyüklüğündeki veritabanı csv formatında siteden indirilebiliyor. Dileyen, sitede filtreleme yöntemiyle arama yapabiliyor. Türkiye araması yapıldığında veritabanı 101 firma, 684 isim ve 21 aracının isimlerini listeliyor.

Aralarında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu kamuoyunda tanınmış kişilerin vergi kaçırmak için Panama'da hayali şirket kurduğunu gösteren belgeler medyaya sızdırılmış, dünyanın çeşitli ülkelerindeki gazetecilerden oluşan ağ, verileri değerlendirerek haberleştirmeye başlamıştı.

Siyasetçilerin istifasına yol açtı

Panama Belgeleri'nde adı geçen İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson ve Sanayi Bakanı Jose Manuel Soria istifa etmişti. İngiltere Başbakanı David Cameron zon durumda kalmış, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri hakkında soruşturma açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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