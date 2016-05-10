Alfabetik tam liste; Türkiye'den Panama Belgeleri'nde adı geçenler

Panama Belgeleri'nin kaynağı olan Fonseca Off-shore şirketinden 1970'den günümüze kadar yaptığı yatırım ve işlerine ilişkin sızan belgelerde Türkiye'den de çok sayıda şirket ve isim geçiyor. Belgeler arasında Türkiye'den 101 şirket ve 684 isim geçtiği belirtildi. Panama belgelerinde yer alan Türkiye'deki isimlerin arasında Zorlu Enerji, Çalık Enerji, Sembol İnşaat, Rixos, bazı Koç Holding şirketleri, Ağaoğlu, Sabancı, Ulusoy aile üyelerinin de bulunması dikkat çekti.

Off shore hesapları ve off shore şirketler yasadışı değil, ancak "vergi cenneti" olarak bilinen böllgelerde iş yapan kişi ve kurumlara mali imkân sunarak vergiden kaçınma olanağı sağlamaları nedeniyle tartışılıyor.

Panama Belgeleri’nde yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle:

Abdülhamit Yurt

Abdülkerim Merdan Araz

Adan Tuncer

Adem Aykurt

Adil Kuralı

Adil Nazmi Özden

Adnan Polat

Ahmet Akyol

Ahmet Ali Ağaoğlu

Ahmet Fahri Yiğitbaşı

Ahmet Kibar

Ahmet M. Aydın

Ahmet Rasim Tükek

Ahmet Soybaş

Ahmet Toksöz

Ahmet Ünver

Ahmet Vefik Gözüm

Ahmet Yasin Çiftçi

Akbal Gündüz

Alaeddin Taman

Alain A. Danon

Ali Akman

Ali Altınbaş

Ali Can Verdi

Ali Cavit Akşehirlioğlu

Ali Cingillioğlu

Ali Fuat Ekşi

Ali İpeker

Ali Levent Orhun

Ali Öcal

Ali polat

Ali Somal

Ali Sulyak

Ali Ulvi Orhan

Alisdair G. Dündaş

Alon Ovadya

Alp Bülent Bulut

Alp Şenbay

Andre James Mullin

Arı Aslan Birol

Arif Kenenci

Arif Mehmet Madenci

Arif Özozan

Aslı Çetinceviz

Asuman Uygur

Atilla K. Köksal

Ayhan Karaosmanoğlu

Ayhan Mızrakçı

Ayhan Özdemir

Aykan Erdoğan Semizer

Ayşe Melis Börtcene

Ayşe Mina Bezmen

Aytek Savkan

Bahadır Teker

Barış Yiğit

Baysan Pamay

Behçet Kerem Ertan

Bekir Güreş

Benzat Yıldırımer

Beyazıt Özgan

Beyza Durmaz

Bilal Balcı

Birgül Akşehirlioğlu

Boris Gelman

Brad Langford

Buğra Kavuncu

Burak Başlılar

Burak Orucu

Burak Uygur

Bülent Dandin

Bülent Ferdağ Acar

Bülent Hakan Dülge

Bülent Karani

Can Ergenekon

Can Kadıköy

Can Senem Gürün

Caner Cevdet Akçalı

Cebrail Nakkaş

Celal Kölük

Cem Akçalı

Cem Şenbay

Cemal Metin Şekirden

Cenap Oğan Şengel

Cengiz Erdoğan

Cenk Küçük

Cihangir Vatandost

Cumhur Güzelçiftçi

Cumhur Kemal Turam

Cüneyd Yuzak

Cüneyt Özgümüş

Cüneyt Zencirci

Çalış Köroğlu

Çem Şirin

Daria Yurdaer

David Meen

Değer Şahbaz

Demir Birmek

Demir Girmek

Dezi Torel

Diloy Gülün Kılıç

Dupont Janti

Ece Özgümüş

Elif Güney

Elif Mirza

Elif Yakut

Eliza Nataşa İsrailyan

Emin Bitlis

Emine Bilge Baysal

Emine Neslihan Örnekal

Emir Ethem Ünsal

Emir Evirgen

Emre Baysal

Emre Gürsel

Emre Kurttepeli

Emre Paksoy

Emre Yıldırım

Enver Eren Veral

Ercüment Gündem

Erdal Bastiyalı

Erdem Mirza

Erdi Bastiyalı

Eren Günhan Ulusoy

Erkan Erkek

Erkan Genç

Erkan Özmen

Erkut Mirza

Erkut Yücaoğlu

Erol Çarmıklı

Erol Kalkan

Erol Lodrik

Erol Sevimlisoy

Erol Tim Şahin

Erol Toksöz

Esat Kemal Denizeri

Esat Koray

Eser Tümen

Esin Günay

Esra Acar

Fatih Naci Yalçın

Fatma Tusgül

Feray Alpay

Ferhat Pazarbaşı

Fettah Tamince

Feyyaz Piroğlu

Fırat Tüzün

Fikret Has

Firuz Barbaros Bağlıkaya

Frithjof Mathias Fuchs

Fuat Yalvaç

Geissler Cruz Graca

Gonca Yaprak Özdemir

Gökçen Adıgüzel

Gökhan Özdemir

Gökhan Şıkrak

Gül Delemen

Güldem Kurttepeli

Gülgün Akdağ

Gülsevin Çıtlak

Güneş Biray

Güray Zora

Gürsel Burak Öymen

Hakan Gönüllü

Hakan Murat Öztürk

Hakan Yabaş

Halis Demir

Halit Güran

Hamdi Karabulut

Harun Bayramoğlu

Hasan Burak Kaleli

Hasan Cansız

Hasan Özdemir

Hasan Semih Çıdam

Hasan Serdar Akçalı

Hasan Uçan

Hatem Duru

Hatice Cemre Birand

Hezi Darsa

Hüeyin Ayduk

Hünkar Karakaşlar

Hüseyin Başaran

Hüseyin Eden Mısırlı

Hüseyin Ersin Takla

Ian Connor

Indira Cruz Graca

İbrahim Betil

İbrahim Çelik

İbrahim Karakaş

İbrahim Kölük

İbrahim Romani

İbrahim Seyfettinoğlu

İbrahim Yetginler

İdil Yiğitbaşı

İdris Halil İbre

İhsan Çetinceviz

İhsan Metin

İlhan Kamış

İlhan Nejat Akdağ

İmre Barmanbek

İnan Altınbaş

İnan Kıraç

İpek Barbaros

İsmail Enes Algan

İsmail Erman Erdoğan

İsmail Öncel

İsmail Özek

İsmail Yalçın Delemen

İsmet Mura

İzak Alaluf

İzak Koenkaş

Jane Carolyn Robson

Jean-Marie Jegoux

Jeki Levi

Jose Luis Suares Montano

Joseph Saso

Kadir Onur Lüleci

Kadir Surui Drin

Kazım Recai Ayanoğlu

Kemal Güleryüz

Kemal Tahir Güleryüz

Kenan Özkazım

Kerim Erben

Kerim Eren

Kerim Kumla

Kimmo Tapio Haapa

Kirkor Murat İsrailyan

Kora Haver

Korhan Akkok

Kurt Korkut Jolker

Levent Koper

Liya Düvenyaz

Lusintak Tüzün

Lütfü Küçük

Mahir Zra

Malatya Kohen

Maria de Lourdes Rodrigues Mazariegos

Marina Niermann

Matilde Venturi

Mazlum Hüseyin Utabay

Mehmet Ali Birand

Mehmet Ali Fincan

Mehmet Ali Kantar

Mehmet Aydın

Mehmet Aydınlıoğlu

Mehmet Burak Vardan

Mehmet Cem Bodur

Mehmet Dilber

Mehmet Duru

Mehmet Emre Zorlu

Mehmet Erden Kışlal

Mehmet Erkan Erkek

Mehmet Esat Uluveren

Mehmet Hattat

Mehmet Levent Küçük

Mehmet Necati Yağcı

Mehmet Satuk

Mehmet Sepil

Mehmet Serhan Ünsal

Mehmet Tarkan Karakaya

Mehmet Tolga Güney

Mehmet Turgut Ebrem

Mehmet Uğur Esin

Mehmet Yeşildere

Mehmet Yeşildere

Mehmut Levent

Merve Harzadin Saha

Merve Harzadin Saha

Mesut Sandıkçı

Mesut Sandıkçı

Mete Gürsel

Mete Kerimoğlu

İlyas Murat

Mine Ekal

Mine Kaya

Mordo Damon

Moris Algazi

Mualla Özdemir

Muharrem Turmuş

Murat Asal

Murat Barış Tansever

Murat Başer

Murat Doğan Erden

Murat Esen

Murat Koray

Murat Saner

Murat Saner

Murat Simaylı

Murat Sungur Bursa

Murat Türel

Murat Türel

Murat Tüzün

Musa Yahya

Mustafa Akgün

Mustafa Alp

Mustafa Arhan Kayar

Mustafa Doruk Yılmaz

Mustafa Ersan Sevdisan

Mustafa Ertan Sevdisan

Mustafa Halidun Pasin

Mustafa Lebib Mısırlı

Mustafa Mehmet Günyeli

Mustafa Mirze

Mustafa Necati Abacoğlu

Mustafa Necdet Bezmen

Mustafa Tatlıcı

Mustafa Tuna

Mustafa Uğur Demirci

Muzaffer Sumru Akçalı

Mükremin Altuntaş

Müslüm Fincan

Naci Pırlanta

Naime Kohen

Nazmi Canbaz

Neal Lindsey

Necmettin Mehmet Ürgüplü

Necmi Alper Sümer

Nelson Kent

Nevzat Balkır

Nevzat Balkır

Nihat Cem Ertem

Nihat Yalvaç

Nilay Alpaslan

Nilüfer Sayder

Nur Delemen

Nurcan Yılmaz

Nurettin Baykara

Nurettin Çarmıklı

Nurettin Eroğlu

Nuri Güzel

Nuri Osman Akgül

Nusret Altınbaş

Oğuz Çarmıklı

Okan Bahşiş

Okan Yücel

Oktay Bıçakçıoğlu

Oktay Leblebici

Olgun Zorlu

Olivia Emanuelle Dara Thong

Onur Sait Aksu

Orhan Çelikkol

Orhan Eşref Çelikkol

Orhan Remzi Karadeniz

Orkun Özek

Osman Soybaş

Ömer Çelik

Ömer Sabancı

Ömer Tuğrul Bilhan

Öner Mahmut Tezcan

Özcan İşsever

Özcan Tahincioğlu

Özgecan Kızıldağ

Özkan Taman

Özlü Yalaza

Pakize Oya Narin

Prodromos Kürükoğlu

Raim Tabakoğlu

Refik Arif

Reful Saso

Remzi Gür

Rıfat Emre Sönmez

Rıza KaanFeratoğlu

Rıza Kutlu Işık

Rıza Oğuz Bozkurt

Rıza Kutlu Işık

Robert Bell

Ronald Cruz Graca

Rüksan Ürgüplü

Rüşdü Saracoğlu

Sabahattin Su

Sadık Burak Yahşi

Salahattin Bastıyalı

Salahattin Baysal

Sami Herman

Sarkis Semerciyan

Sebahattin Somal

Sebahattin Somal

Seda Gengörü

Sedat Uyar

Sedef Betil

Sedef Güven Gevrekyan

Sedef Öztürk

Selçuk Ilgaz

Selim Koray

Selim Salamon Koen

Semih Özsoy

Semra Turgut

Senan İdin

Serdar Bilgili

Serdar Şaşman

Sermet Kolçak

Sermet Kolçak

Sibel Güler

Sibel Pensoy

Sinan Tülün

Sitare Leyla Acar

Sitare Leyla Eren

Sitare Önür

Sofu Altınbaş

Soner Yalvaç

Steven Chappell

Suat Çoban

Susanne Pape

Süha Bilal

Süleyman Bacalan

Süleyman Behiç Akerman

Sümer Tarhan

Süreyya Sarp Onataslan

Şahin Sezgin

Şerif Adıyaman

Taha Altaylı

Tijen Çıdam

Tolga Çayırlı

Tolga Işık

Tolga Moral

Tufan Aytekin Gültekin

Tuna İpekkan

Tuna İpekkan

Tuncay Özilhan

Tuncer Adnan

Tülay Ulusoy

Ufuk Koç

Uğur Sarıgülle

Uğur Türkmen

Uğur Yenal

Uruz Ersözoğlu

Ülker Mirza

Ümit Aykut Taftalı

Ümit Sandıkçı

Ümit Sandıkçı

Ümit Yener

Vakkas Altınbaş

Vasıf Uçular

Vedat Anjel

Vedat Güven

Vildan Güleryük

Vildan Güleryüz

Virna Ender Levi

Virna Levi

Vitali Antebi

Volkan Coşkun

Vuslat Doğan Sabancı

Yanni Simanto

Yasin Aydın

Yasin Vural

Yervan Tüzün

Yervan Tüzün

Yıldız Gül

Yılmaz Hakan Karadayı

Yiğit Güler

Yusuf Çağlar Gözüaçık

Yusuf Önder Eren

Yusuf Ziya Çubukçu

Yusuf Ziya Kabaoğlu

Yüksel Tiryakioğlu

Zafer Tangil

Zahit Kırkan

Zeynep Berna Akgöze

Zeynep Sema Üçer

Zübeyir Akyol

Zübeyit Akyol