Alfabetik tam liste; Türkiye'den Panama Belgeleri'nde adı geçenler

10 Mayıs 2016 03:53
Panama Belgeleri'nin kaynağı olan Fonseca Off-shore şirketinden 1970'den günümüze kadar yaptığı yatırım ve işlerine ilişkin sızan belgelerde Türkiye'den de çok sayıda şirket ve isim geçiyor. Belgeler arasında Türkiye'den 101 şirket ve 684 isim geçtiği belirtildi. Panama belgelerinde yer alan Türkiye'deki isimlerin arasında Zorlu Enerji, Çalık Enerji, Sembol İnşaat, Rixos, bazı Koç Holding şirketleri, Ağaoğlu, Sabancı, Ulusoy aile üyelerinin de bulunması dikkat çekti.
Off shore hesapları ve off shore şirketler yasadışı değil, ancak "vergi cenneti" olarak bilinen böllgelerde iş yapan kişi ve kurumlara mali imkân sunarak vergiden kaçınma olanağı sağlamaları nedeniyle tartışılıyor.
Panama Belgeleri’nde yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle:
Abdülhamit Yurt
Abdülkerim Merdan Araz
Adan Tuncer
Adem Aykurt
Adil Kuralı
Adil Nazmi Özden
Adnan Polat
Ahmet Akyol
Ahmet Ali Ağaoğlu
Ahmet Fahri Yiğitbaşı
Ahmet Kibar
Ahmet M. Aydın
Ahmet Rasim Tükek
Ahmet Soybaş
Ahmet Toksöz
Ahmet Ünver
Ahmet Vefik Gözüm
Ahmet Yasin Çiftçi
Akbal Gündüz
Alaeddin Taman
Alain A. Danon
Ali Akman
Ali Altınbaş
Ali Can Verdi
Ali Cavit Akşehirlioğlu
Ali Cingillioğlu
Ali Fuat Ekşi
Ali İpeker
Ali Levent Orhun
Ali Öcal
Ali polat
Ali Somal
Ali Sulyak
Ali Ulvi Orhan
Alisdair G. Dündaş
Alon Ovadya
Alp Bülent Bulut
Alp Şenbay
Andre James Mullin
Arı Aslan Birol
Arif Kenenci
Arif Mehmet Madenci
Arif Özozan
Aslı Çetinceviz
Asuman Uygur
Atilla K. Köksal
Ayhan Karaosmanoğlu
Ayhan Mızrakçı
Ayhan Özdemir
Aykan Erdoğan Semizer
Ayşe Melis Börtcene
Ayşe Mina Bezmen
Aytek Savkan
Bahadır Teker
Barış Yiğit
Baysan Pamay
Behçet Kerem Ertan
Bekir Güreş
Benzat Yıldırımer
Beyazıt Özgan
Beyza Durmaz
Bilal Balcı
Birgül Akşehirlioğlu
Boris Gelman
Brad Langford
Buğra Kavuncu
Burak Başlılar
Burak Orucu
Burak Uygur
Bülent Dandin
Bülent Ferdağ Acar
Bülent Hakan Dülge
Bülent Karani
Can Ergenekon
Can Kadıköy
Can Senem Gürün
Caner Cevdet Akçalı
Cebrail Nakkaş
Celal Kölük
Cem Akçalı
Cem Şenbay
Cemal Metin Şekirden
Cenap Oğan Şengel
Cengiz Erdoğan
Cenk Küçük
Cihangir Vatandost
Cumhur Güzelçiftçi
Cumhur Kemal Turam
Cüneyd Yuzak
Cüneyt Özgümüş
Cüneyt Zencirci
Çalış Köroğlu
Çem Şirin
Daria Yurdaer
David Meen
Değer Şahbaz
Demir Birmek
Demir Girmek
Dezi Torel
Diloy Gülün Kılıç
Dupont Janti
Ece Özgümüş
Elif Güney
Elif Mirza
Elif Yakut
Eliza Nataşa İsrailyan
Emin Bitlis
Emine Bilge Baysal
Emine Neslihan Örnekal
Emir Ethem Ünsal
Emir Evirgen
Emre Baysal
Emre Gürsel
Emre Kurttepeli
Emre Paksoy
Emre Yıldırım
Enver Eren Veral
Ercüment Gündem
Erdal Bastiyalı
Erdem Mirza
Erdi Bastiyalı
Eren Günhan Ulusoy
Erkan Erkek
Erkan Genç
Erkan Özmen
Erkut Mirza
Erkut Yücaoğlu
Erol Çarmıklı
Erol Kalkan
Erol Lodrik
Erol Sevimlisoy
Erol Tim Şahin
Erol Toksöz
Esat Kemal Denizeri
Esat Koray
Eser Tümen
Esin Günay
Esra Acar
Fatih Naci Yalçın
Fatma Tusgül
Feray Alpay
Ferhat Pazarbaşı
Fettah Tamince
Feyyaz Piroğlu
Fırat Tüzün
Fikret Has
Firuz Barbaros Bağlıkaya
Frithjof Mathias Fuchs
Fuat Yalvaç
Geissler Cruz Graca
Gonca Yaprak Özdemir
Gökçen Adıgüzel
Gökhan Özdemir
Gökhan Şıkrak
Gül Delemen
Güldem Kurttepeli
Gülgün Akdağ
Gülsevin Çıtlak
Güneş Biray
Güray Zora
Gürsel Burak Öymen
Hakan Gönüllü
Hakan Murat Öztürk
Hakan Yabaş
Halis Demir
Halit Güran
Hamdi Karabulut
Harun Bayramoğlu
Hasan Burak Kaleli
Hasan Cansız
Hasan Özdemir
Hasan Semih Çıdam
Hasan Serdar Akçalı
Hasan Uçan
Hatem Duru
Hatice Cemre Birand
Hezi Darsa
Hüeyin Ayduk
Hünkar Karakaşlar
Hüseyin Başaran
Hüseyin Eden Mısırlı
Hüseyin Ersin Takla
Ian Connor
Indira Cruz Graca
İbrahim Betil
İbrahim Çelik
İbrahim Karakaş
İbrahim Kölük
İbrahim Romani
İbrahim Seyfettinoğlu
İbrahim Yetginler
İdil Yiğitbaşı
İdris Halil İbre
İhsan Çetinceviz
İhsan Metin
İlhan Kamış
İlhan Nejat Akdağ
İmre Barmanbek
İnan Altınbaş
İnan Kıraç
İpek Barbaros
İsmail Enes Algan
İsmail Erman Erdoğan
İsmail Öncel
İsmail Özek
İsmail Yalçın Delemen
İsmet Mura
İzak Alaluf
İzak Koenkaş
Jane Carolyn Robson
Jean-Marie Jegoux
Jeki Levi
Jose Luis Suares Montano
Joseph Saso
Kadir Onur Lüleci
Kadir Surui Drin
Kazım Recai Ayanoğlu
Kemal Güleryüz
Kemal Tahir Güleryüz
Kenan Özkazım
Kerim Erben
Kerim Eren
Kerim Kumla
Kimmo Tapio Haapa
Kirkor Murat İsrailyan
Kora Haver
Korhan Akkok
Kurt Korkut Jolker
Levent Koper
Liya Düvenyaz
Lusintak Tüzün
Lütfü Küçük
Mahir Zra
Malatya Kohen
Maria de Lourdes Rodrigues Mazariegos
Marina Niermann
Matilde Venturi
Mazlum Hüseyin Utabay
Mehmet Ali Birand
Mehmet Ali Fincan
Mehmet Ali Kantar
Mehmet Aydın
Mehmet Aydınlıoğlu
Mehmet Burak Vardan
Mehmet Cem Bodur
Mehmet Dilber
Mehmet Duru
Mehmet Emre Zorlu
Mehmet Erden Kışlal
Mehmet Erkan Erkek
Mehmet Esat Uluveren
Mehmet Hattat
Mehmet Levent Küçük
Mehmet Necati Yağcı
Mehmet Satuk
Mehmet Sepil
Mehmet Serhan Ünsal
Mehmet Tarkan Karakaya
Mehmet Tolga Güney
Mehmet Turgut Ebrem
Mehmet Uğur Esin
Mehmet Yeşildere
Mehmet Yeşildere
Mehmut Levent
Merve Harzadin Saha
Merve Harzadin Saha
Mesut Sandıkçı
Mesut Sandıkçı
Mete Gürsel
Mete Kerimoğlu
İlyas Murat
Mine Ekal
Mine Kaya
Mordo Damon
Moris Algazi
Mualla Özdemir
Muharrem Turmuş
Murat Asal
Murat Barış Tansever
Murat Başer
Murat Doğan Erden
Murat Esen
Murat Koray
Murat Saner
Murat Saner
Murat Simaylı
Murat Sungur Bursa
Murat Türel
Murat Türel
Murat Tüzün
Musa Yahya
Mustafa Akgün
Mustafa Alp
Mustafa Arhan Kayar
Mustafa Doruk Yılmaz
Mustafa Ersan Sevdisan
Mustafa Ertan Sevdisan
Mustafa Halidun Pasin
Mustafa Lebib Mısırlı
Mustafa Mehmet Günyeli
Mustafa Mirze
Mustafa Necati Abacoğlu
Mustafa Necdet Bezmen
Mustafa Tatlıcı
Mustafa Tuna
Mustafa Uğur Demirci
Muzaffer Sumru Akçalı
Mükremin Altuntaş
Müslüm Fincan
Naci Pırlanta
Naime Kohen
Nazmi Canbaz
Neal Lindsey
Necmettin Mehmet Ürgüplü
Necmi Alper Sümer
Nelson Kent
Nevzat Balkır
Nevzat Balkır
Nihat Cem Ertem
Nihat Yalvaç
Nilay Alpaslan
Nilüfer Sayder
Nur Delemen
Nurcan Yılmaz
Nurettin Baykara
Nurettin Çarmıklı
Nurettin Eroğlu
Nuri Güzel
Nuri Osman Akgül
Nusret Altınbaş
Oğuz Çarmıklı
Okan Bahşiş
Okan Yücel
Oktay Bıçakçıoğlu
Oktay Leblebici
Olgun Zorlu
Olivia Emanuelle Dara Thong
Onur Sait Aksu
Orhan Çelikkol
Orhan Eşref Çelikkol
Orhan Remzi Karadeniz
Orkun Özek
Osman Soybaş
Ömer Çelik
Ömer Sabancı
Ömer Tuğrul Bilhan
Öner Mahmut Tezcan
Özcan İşsever
Özcan Tahincioğlu
Özgecan Kızıldağ
Özkan Taman
Özlü Yalaza
Pakize Oya Narin
Prodromos Kürükoğlu
Raim Tabakoğlu
Refik Arif
Reful Saso
Remzi Gür
Rıfat Emre Sönmez
Rıza KaanFeratoğlu
Rıza Kutlu Işık
Rıza Oğuz Bozkurt
Rıza Kutlu Işık
Robert Bell
Ronald Cruz Graca
Rüksan Ürgüplü
Rüşdü Saracoğlu
Sabahattin Su
Sadık Burak Yahşi
Salahattin Bastıyalı
Salahattin Baysal
Sami Herman
Sarkis Semerciyan
Sebahattin Somal
Sebahattin Somal
Seda Gengörü
Sedat Uyar
Sedef Betil
Sedef Güven Gevrekyan
Sedef Öztürk
Selçuk Ilgaz
Selim Koray
Selim Salamon Koen
Semih Özsoy
Semra Turgut
Senan İdin
Serdar Bilgili
Serdar Şaşman
Sermet Kolçak
Sermet Kolçak
Sibel Güler
Sibel Pensoy
Sinan Tülün
Sitare Leyla Acar
Sitare Leyla Eren
Sitare Önür
Sofu Altınbaş
Soner Yalvaç
Steven Chappell
Suat Çoban
Susanne Pape
Süha Bilal
Süleyman Bacalan
Süleyman Behiç Akerman
Sümer Tarhan
Süreyya Sarp Onataslan
Şahin Sezgin
Şerif Adıyaman
Taha Altaylı
Tijen Çıdam
Tolga Çayırlı
Tolga Işık
Tolga Moral
Tufan Aytekin Gültekin
Tuna İpekkan
Tuna İpekkan
Tuncay Özilhan
Tuncer Adnan
Tülay Ulusoy
Ufuk Koç
Uğur Sarıgülle
Uğur Türkmen
Uğur Yenal
Uruz Ersözoğlu
Ülker Mirza
Ümit Aykut Taftalı
Ümit Sandıkçı
Ümit Sandıkçı
Ümit Yener
Vakkas Altınbaş
Vasıf Uçular
Vedat Anjel
Vedat Güven
Vildan Güleryük
Vildan Güleryüz
Virna Ender Levi
Virna Levi
Vitali Antebi
Volkan Coşkun
Vuslat Doğan Sabancı
Yanni Simanto
Yasin Aydın
Yasin Vural
Yervan Tüzün
Yervan Tüzün
Yıldız Gül
Yılmaz Hakan Karadayı
Yiğit Güler
Yusuf Çağlar Gözüaçık
Yusuf Önder Eren
Yusuf Ziya Çubukçu
Yusuf Ziya Kabaoğlu
Yüksel Tiryakioğlu
Zafer Tangil
Zahit Kırkan
Zeynep Berna Akgöze
Zeynep Sema Üçer
Zübeyir Akyol
Zübeyit Akyol
ETİKETLERhaberpanama belgelerikoçsabancıZorlu EnerjiÇalık EnerjiSembol İnşRixosKoç HoldingAğaoğluSabancıUlusoy
Panama Belgeleri'nde ikinci perde başlıyor
Belgeler, 200 binden fazla offshore hesabın ayrıntılarını içerecek
Panama Belgeleri'nde dev sızıntı; Çalık'tan Koç ve Sabancı'ya, Zorlu ve Ağaoğlu'ndan Remzi Gür'e, Türkiye'den 101 isim ve 684 şirket açıklandı
Panama Belgeleri'nin ikinci bölümünde 200 binden fazla hesabın ayrıntıları açıklanıyor...
© Tüm hakları saklıdır.