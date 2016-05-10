Panama Belgeleri'nde dev sızıntı; Çalık'tan Koç ve Sabancı'ya, Zorlu ve Ağaoğlu'ndan Remzi Gür'e, Türkiye'den 101 isim ve 684 şirket açıklandı

Off shore hesapları üzerinden "vergi cenneti" olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçınan şirket ve isimleri gösteren Panama belgelerinin, 200 binden fazla hesabın ayrıntılarını içeren ikinci kısmı yayımlandı. Belgeler arasında Türkiye'den 101 şirket ve 684 isim geçtiği iddia edildi. Panama belgelerinde öne sürülen Türkiye'deki isimlerin arasında Zorlu Enerji, Çalık Enerji, Sembol İnş, Rixos, Koç Holding şirketleri, Ağaoğlu, Sabancı, Ulusoy aile üyelerinin de bulunması dikkat çekti.

Belgelerin tamamı erişime açılırken, isimler belgeleri ortaya çıkaran Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyum’unun (ICIJ) internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye’den önemli isimler

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, listede ilk belirlemelere göre Ömer Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Mehmet Emre Zorlu, Olgun Zorlu, Vakkas Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, İmam Altınbaş, Nurettin Çarmıklı, Erol Çarmıklı, M. Oğuz Çarmıklı, Anadolu Grubu CEO’su Tuncay Özilhan, Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, eski Galatasaray Spor Kulübü başkanı Adnan Polat, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, Tuncay Özilhan, Mehmet Hattat'ın isimleri de yer alıyor.

Panama belgelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve çocuklarına burs veren işadamı olan Gürmen Group'un sahibi Remzi Gür de var.

Enerji Bakanı Albayrak'ın yöneticilik

yaptığı Çalık Holding de listede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan adayları arasında adı geçen damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın uzun yıllar çalıştığı ve CEO'luğunu da üstlendiği Çalık Holding de Panama belgelerinde yer aldı.

Çalık Holding, Halk Bankası ile Vakıfbank'tan sağlanan 750 milyon dolarlık krediyle TMSF elinde bulunan Sabah grubunu satın almıştı. Sabah ve ATV'yi daha sonra elden çıkaran Çalık Holding'in sahibi olduğu Aktifbank'a "Passolig" imkânı tanınması tartışmalara yol açmıştı.



ALFABETİK TAM LİSTE; PANAMA BELGELERİ'NDE TÜRKİYE'DEN ADI GEÇEN İSİMLER VE ŞİRKETLER

11.5 milyon belge

Dünya bilgi çağının en büyük sızıntısı nisan ayının başında yaşanmıştı. 2.6 terabayt büyüklüğünde 11.5 milyon belge yayınlandı. Kayıtlar 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle bağlantılı. Belgelerin 40 yıllık bir arşivi kapsadığı belirtiliyordu.

Panama belgeleri bazı büyük şirket ve varlıklı kişilerin offshore hesaplarını kullanarak vergi sorumluluklarından kaçındığını göstermişti. Belgeler Panama merkezli avukatlık şirketi Mossack Fonseca'dan kimliği belirsiz bir kaynak tarafından sızdırılmıştı.

Dün gece belgelerin ikinci kısmı açıklandı. 200 binden fazla hesabın ayrıntılarının ikinci bölümde aktarıldığı belirtilirken, açıklanan hesaplar arasında Türkiye'den de şirketler yer alıyor.

Türkiye'den 101 şirketin yer aldığı hesaplar da ilk kez dünya kamuoyuna açıklanıyor. Panama belgelerinde vergi ödememek adına off shore hesabı açan şirketleri ve o hesapların sahiplerinin isimleri yer alıyor. Belgelere, offshoreleaks.icij.org adresinden ulaşılabiliyor ve isimlerle arama yapılabiliyor.

İngiltere Başbakanı Cameron'dan Panama itirafı

Geçen ay açıklanan belgelerde belgelerde, İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Arjantin lideri Mauricio Macri, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, ünlü aktör Jackie Chan ve İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın isimleri geçmişti.

Offshore şirketleri

Offshore şirketleri yasadışı değil ancak paranın geldiği yer ve sahiplerini saklayan, vergiden kaçınmaya imkân sağlayan yapılarıyla tartışılıyor.

11,5 milyon belgeden oluşan 2,6 terabaytlık veri tabanı ilk olarak geçen yıl Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung'a verilmişti.

Gazete belgeleri ICIJ'la paylaşmış, aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu yüzlerce gazeteci üzerinde çalışmış ve bilgiler geçen ay kamuoyuyla paylaşılmıştı.