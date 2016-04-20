Panamalıların yarısı ‘Panama Belgeleri’nden habersiz

Tüm dünya ‘Panama skandalını’ konuşurken Panamalıların bu olaydan habersiz olduğu ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Uluslararası araştırma şirketi Dichter & Neira’nın TVN televizyonu için yaptığı araştırmaya göre, Panamalıların yüzde 45’i ‘Panama Belgeleri’ ile ilgili skandalın farkında değil.

Farkında olanların büyük bir kısmı ise skandalın ülke imajını zedelediğini düşünüyor. Panamalıların yüzde 81’i bu olayın ulusal ekonomiyi kötü etkileyeceğini savunurken yüzde 55’i kişisel refahlarına olumsuz etki yapacağından emin.

Ülke vatandaşlarının yüzde 55’i, Devlet Başkanı Juan Carlos Varela’nın skandalla ilgili attığı adıma olumsuz yaklaşıyor.

Ayrıca ülke liderinin seçmen desteğini kaybettiği belirtiliyor. Ankete katılan vatandaşların yüzde 49’u Varela’ya karşıyken, yüzde 46’sı onu halen desteklediğini ifade etti.

Bir yıl önceki verilere kıyasla ülke liderine desteğin yüzde 20 düştüğü kaydedildi.

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