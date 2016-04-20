T24 LogoT24 Logo
Dünya

Panamalıların yarısı ‘Panama Belgeleri’nden habersiz

Bir yıl önceki verilere kıyasla ülke liderine desteğin yüzde 20 düştüğü kaydedildi

20 Nisan 2016 23:09

Tüm dünya ‘Panama skandalını’ konuşurken Panamalıların bu olaydan habersiz olduğu ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Uluslararası araştırma şirketi Dichter & Neira’nın TVN televizyonu için yaptığı araştırmaya göre, Panamalıların yüzde 45’i ‘Panama Belgeleri’ ile ilgili skandalın farkında değil.

Farkında olanların büyük bir kısmı ise skandalın ülke imajını zedelediğini düşünüyor. Panamalıların yüzde 81’i bu olayın ulusal ekonomiyi kötü etkileyeceğini savunurken yüzde 55’i kişisel refahlarına olumsuz etki yapacağından emin.

Ülke vatandaşlarının yüzde 55’i, Devlet Başkanı Juan Carlos Varela’nın skandalla ilgili attığı adıma olumsuz yaklaşıyor.

Ayrıca ülke liderinin seçmen desteğini kaybettiği belirtiliyor. Ankete katılan vatandaşların yüzde 49’u Varela’ya karşıyken, yüzde 46’sı onu halen desteklediğini ifade etti.

Bir yıl önceki verilere kıyasla ülke liderine desteğin yüzde 20 düştüğü kaydedildi.

 

 

Tamamını oku: http://tr.sputniknews.com/guney_amerika/20160420/1022275319/panama-belgeleri-habersiz.html#ixzz46O5rKBMz

ETİKETLER

panama belgeleripanamaülkehabersiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24