Mahkeme ve savcılık palayı görmemiş!

Gezi Parkı'na girmek isterken polisin müdahale etmesiyle dükkanına sığınan insanlara pala ile saldıran, bir kadını tekmelerken ve elindeki pala ile saldırırken kamera görüntüleri bulunan Sabri Çelebi'nin, savcılıktaki ve mahkemedeki işlemlerinde, palasından hiç bahsedilmediği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Özge Eğrikar'ın haberine göre, Taksim’de 6 Temmuz Cumartesi günü polis müdahalesinden kaçan Gezi Parkı direnişçilerine Talimhane’deki işyerinin önünde palayla saldıran ve bir kadına palanın eniyle vurup, sırtına tekme atan Sabri Çelebi’nin mahkeme tarafından serbest bırakılması tepkilere neden oldu. Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Çelebi’nin nöbetçi mahkemeye sadece ‘kasten yaralama’ ve ‘görevli memura mukavemet’ten sevk edildiği, paladan hiç bahsedilmediği ortaya çıktı.

Pala laboratuvara gönderildi, rapor bekleniyor

Sabri Çelebi’nin gözaltına alınmasından sonra işlemlerin kısa sürede tamamlandığını belirten polis yetkilileri, 'Televizyonlarda görüntüleri yayınlanan kişinin yakalandığını nöbetçi savcıya bildirdik. Savcılık işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesini ve ele geçen pala ve döner bıçağının rapor alınması için Kriminal Laboratuvarı’na gönderilmesini istedi. Savcının talimatı doğrultusunda pala ve döner bıçağı laboratuvara gönderildi' dedi. Savcılık yetkilileri de Kriminal Laboratuvarı’ndan gelecek raporu beklediklerini söyledi. Rapora göre Çelebi hakkında ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçundan dava açılabilecek.

Polis gözaltına almamış!

Vali Hüseyin Avni Mutlu, palalı saldırganın teslim olmadığını, gözaltına alındığını söylerken Sabri Çelebi’nin ifadesinde, polisin kendisini telefonla çağırdığını söylemesi de tartışma yarattı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, 'Bu da bir gözaltı yöntemidir. Kişinin kaçmayacağına yönelik bir değerlendirme yapılmış ve telefonla aranmış ve gelmiştir. Bugün yapılan bir uygulama değildir. Daha önce de bir çok olayda uygulanan bir yöntemdir. Burada olaya karışan 4 kişi, olaydan sonra gözaltına alınmış, suç aletleri ele geçmiş ve soruşturma dosyası eksiksiz olarak savcılığa intikal ettirilmiştir. Önemli olan da budur. Burada polise yönelik bir eleştiride bulunmak haksızlıktır' dedi.

Saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu

Bu arada Sabri Çelebi’nin, palayla vurduğu ve sırtına tekme attığı kadın da emniyete gelerek Çelebi’den şikayetçi olduğu belirtildi.

Peşindeyiz

İstanbu Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, 100’e yakın avukatla yaptığı açıklamada Gezi Parkı eylemcilerine yönelen eli palalı saldırganların takipçisi olacaklarını söyledi. Palalı saldırgan Sabri Çelebi’ye polisin göz yumduğunu belirten Kocasakal özetle şunları söyledi:

'Burada bir numaralı azmettiren güç, polisten önce polisin bu tür şiddetini, saldırısını kutsallaştıran meşrulaştıran, destekleyen bizzat Başbakan ve siyasi iktidardır. Bu palalıların arkasındaki güç, Başbakan ve siyasi iktidardır. Artık bir takım milisler mi gezinecek bu ülkenin sokaklarında? Bindirilmiş mangalar, kıtalar... Böyle mi olacak? O yüzden herkesin aklını başına alması gerekiyor. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu milislerin, palalıların, kimse artık bunlar sonuna kadar takipçisi olacağız. Gereken neyse de onu yapacağız. Meseleyi bence yanlış yere oturtmamak lazım. Sorun tutuklanıp, tutuklanmamaları değil. Sorun, bunlar cezalandırılacak mı cezalandırılmayacak mı? Takip edilecekler mi edilmeyecekler mi? Kapatılacak mı kapatılmayacak mı? Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Anayasal, meşru hakkını kullanan yurttaşa karşı sergilenen tutum, bakalım burada nasıl tezahür edecek.'