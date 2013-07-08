Bülent Arınç: Palalı saldırganın serbest kalmasını ben de garip karşıladım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için dövizli askerlik hizmetinin 10 bin Euro'dan 6 bin Euro'ya indirildiğini açıklayan Arınç, bir gazetecinin serbest bırakılan palalı saldırganı sorması üzerine "Bunu meşru görmek, hafif anlamlar yüklemek mümkün değil. Bu kamu düzenini bozan insanların canına tehdit kokan bir harekettir. Neden serbest bırakılmıştır? Bu herhalde mahkemenin bildiği hususlardır. Bu hükümetin işi değil. Ben de garip karşıladım" cevabını verdi.

Arınç, Gezi Parkı protestoları hakkındaki gelen soruya ise "Bakanlar kurulunda bu konu görüşülmedi. Görüşülmeye değer bir konu da değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamasından satır başları şöyle:

TBMM'de kavga

CHP’liler Başbakan Yardımcı'mız Sayın Bozdağ’a filli saldırıda bulunmuşlardır. İş yargıya intikal ettiği için gereken yapılacaktır. Bu meclise, milletvekilliğine yakışmıyor.

Mısır'daki olaylar

Mısır’daki gösterilere karşı silah kullanılması darbe yoluyla iktidara geldiğini düşünenlere büyük bir ibret olmalıdır. Halkıyla savaşan anlayışı şiddetle kınıyoruz. Mısır’daki darbe yönetimine karşı net tavır alan tek yönetimin Ak Parti hükümetinin olduğunu görmek bir bakıma bizi üzüyor diğer yandan da gururlandırıyor. Biz bu tavrımızı ilkesel ve ahlaki olarak sürdürmekte kararlıyız. Sayın Mursi’nin cumhurbaşkanlığına geri dönemsi gibi taleplerimizi bütün ülkelerle görüşmeye devam edeceğiz. İş başına geldiğini zanneden hükümete karşı bizim bir yaptırım uygulamamız söz konusu değildir. Ortada flu bir durum var. Biz de işin takibindeyiz. Sayın Mursi seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Türkiye’ye de dost bir insandır. Güçlü bir insandır ama ne var ki darbeyle görevden uzaklaştırılmıştır. Bize ihtiyaç. Duyduğu anda gereğini yapmak bizim görevimizdir ancak herhangi bir talep gelmemiştir.

Palalı saldırgan tartışması

Elinde bir pala, satır olan, herkesi korkutan, korkunç bir görüntü. Bunu meşru görmek, hafif anlamlar yüklemek mümkün değil. Bu kamu düzenini bozan insanların canına tehdit kokan bir harekettir. Uzun süre ekranlarda kalmıştır. Savcılık tutuklama talebi göndermiş, fakat mahkeme serbest bırakmıştır. Elinde satırla sağa sola hücum eden bir insan 'neden serbest bırakılmıştır?' derseniz, bunu hakime sormak gerekir.

Bu hükümetin işi değil. Ben de garip karşıladım. Herkesin bunu telin etmesi ve bu saldırgan hakkında yargının süratli karar vermesi gerekir. Neden serbest bırakılmıştır? Bu herhalde mahkemenin bildiği hususlardır.