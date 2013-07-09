'Palayı çıkarmasaydım belki de beni öldüreceklerdi'

Taksim Talimhane’de Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sabri Çelebi, Cumartesi akşamı yaşananları anlattı. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, gözaltına alınırken polis müdürünü yaralayan Sabri Çelebi, daha önce oto hırsızlığı, sevgilisini zorla alıkoyma ve silahla tehdit suçlamasıyla gözaltına alınmış, iki kez hakkında narkotik büro tarafından işlem yapılmış.

Bana ve personelime saldırdılar

Yaşanan olaylarla ilgili kendini savunan Sabri Çelebi, “Dükkânıma geldiler. Tartışma çıktı. Bunlar kask, gaz maskesi falan çıkarıyorlar. Polis bunu görürse sizi alırlar, içeriye gaz bombası atarlar, müşteri yaralanır gibisinden. Ben de yapmayın, dışarı çıkın böyle olmaz dedim. Rica ettim ama provokatörler var içlerinde, saldırdılar. Bana ve personelime saldırdılar. Darp raporum da var. Çoğunlukla bu kışkırtmayı yapanlar bayanlardı. Olayı bilmeyenler bile üzerimize saldırdılar. Çok kalabalık oldular. Ben de o anda kendimi ve işyerimi savunmak amacıyla bizim aşçının kıymayı doğramak için kullandığı zırhı aldım, dışarı çıktım. Önceden planlanmış bir şey değildi” ifadelerini kullandı.

Palayı alamsaydım öldürebilirlerdi

Olay anında kendini kaybettiğini savunan Çelebi, şu ifadeleri kullandı: “Bayana vurduğum söyleniyor. Orada bana vuran bayanlardan bir tanesiydi zaten. Ben sadece zırhın yan tarafıyla tokat atar gibi tokat attım. Hiçbir şekilde öldürmek, yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Sadece malıma, işyerime olan saldırıyı kışkırtmak amaçlı bir tepkiydi. Ben palayı almasaydım belki beni öldüreceklerdi, dükkanımı yakıp yıkacaklardı. İyi bir şey mi? Hayır değil”

Baba Çelebi: Sorumlu AKP

Sabri Çelebi'nin babası esnaf Mahmut Çelebi, dün DİHA'ya konuşmuş ve yaşananlardan AKP’yi sorumlu tutmuştu. Baba Çelebi, "AKP eğer bunları yapmasaydı ne halk ne de esnaf bu kadar zarar görürdü. Ben tekrardan tüm halktan özür dilerim. Bir ağaç kesen bir insan öldürmüş olur diyorlar. Ama bunlar ağaç kesmeye kalkıyor. Ben de buradaki direnişe destek vermişim" diye belirtti.