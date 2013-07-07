'Gezi' protestosundaki 'palalı' saldırganlar serbest bırakıldı

Taksim Talimhane’de bazı göstericilere pala ve döner bıçaklarıyla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi. Savcılık bu kişilerin kasten yaralama ve görevli memura direnme suçlarını işlediğini ileri sürdü. Mahkeme, sevk edilen 4 satırlı saldırı şüphelisinin serbest bırakılmasına karar verdi.

'Maddi zarara uğradık'

Öte yandan saldırganların polis ifadelerinde, gösteriler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını, borçlarını ödeyemediklerini, dün de dağılan göstericilerin müşterilerini rahatsız ettiğini, sinirlerine hakim olamadıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Sosyal medya ayağa kalktı

Bu arada, saldırganların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından oalya sosyal medyada da büyük tepki oluştu. Saldırganlardan birinin açık ismi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girerken S.Ç.’ye ait olduğu iddia edildn T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve bir adres paylaşılarak ‘gereğinin yapılması’ için çağrı yapıldı.