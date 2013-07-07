Taksim'de palalı adamın saldırdığı kadın: Korkmadım 'ne yapıyorsun' diye sordum

Taksim'de halka pala ve satırlarla saldıran kişiler Türkiye'nin ana gündemi oldu. Saldırıyı cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, bu görüntüleri anında sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaygınlaştırdı. O görüntülerden birinde Talimhane yakınlarında polisin attığı gaz bombasından kaçmaya çalışan genç bir kadın, saldırganlardan birinin pala darbelerine ve tekmelerine maruz kalıyordu. Ensonhaber.com'a konuşan genç kadın "Palayla sırtıma vurdu. Acıdan nefesim kesildi ama korkmadım 'ne yapıyorsun' dedim" dedi.

Saldırgan Sabri Ç. kısa süre içerisinde yakalanırken saldırıya uğrayan kadın da yaşadıklarını sosyal medya da paylaştı. Beyoğlu'nda esnaf olan Sabri Ç.'nin de 1.5 yıl önce hamile eşinin gözleri önünde polisten dayak yediği ortaya çıktı.

Saat 19.30 sularında Gezi Parkı önünde duran insanlara doğru bir TOMA'nın hızla yaklaştığını gördüğünü söyleyen genç kadın, TOMA'nın su sıkmaya başlaması ve gaz bombası atılmasıyla Talimhane tarafındaki oteller sokağına doğru girdiğini aktardı. Polisin peşlerinden gelmesi ve yoğun gaz nedeniyle sığınacak bir yer arayan genç kadın, sokağın diğer tarafında elinde sopa ve palalar olan birkaç kişi gördüğünü söyledi. Saldırganların "defolun gidin buradan" dediklerini ve ağır küfürler savurduklarını duyduğunu söyleyen mağdure, bundan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dumandan ve gözüm yandığı için çok fazla önümü göremiyordum. Biraz koşunca bana yaklaşan bir grup gördüm. Küfür edip saldırıyorlardı. Önce biraz tedirgin oldum. Hemen sağa dönüp sığınabilecek yer bulmaya çalışacaktım. Köşeye yaklaştığımda bana doğru gelip gelmediğini anlamaya çalıştım ve şaşkınlıkla duraksadım. Tam o sırada palayla sırtıma vurdu. Acıdan nefesim kesildi ama korkmadım 'ne yapıyorsun' dedim. Üzerime yürüyüp, küfür etmeye devam ederek sırtıma tekme attı."

Saldırıya uğrayan genç kadın ailesinin o görüntüleri Halk TV'de canlı yayında izlediğini de sözlerine ekledi. Genç kadın ailesinin yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Annemler o sırada ablamlarla birlikte Halk TV izliyorlarmış. Taksim'de olduğumu bildiklerinden beni ve olayları merak ediyorlardı. Annem benim görüntülerimi izlemiş ama benim olduğumu fark edememiş. 'Bu çocuklara yazık' diye üzülürken ablam görüntüdeki kişinin ben olduğumu fark etmiş. Annem epey paniklemiş, korkmuş ve bana ulaşamayınca sinir krizi geçirmiş."

Görüntülerde genç kadına palayla sadıran Sabri Ç.'nin daha önce başka bir olayla haberlere konu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda işyerinin önünde 14 yaşındaki kardeşi polis tarafından darp edilmesi ve 7 aylık hamile eşini polisin eliyle itmesine tepki gösteren Sabri Ç.'nin 10 polis tarafından saldırıya uğradığı ve olaylardan 1.5 yıl sonra ortaya çıkan görüntülerin ardından polisler hakkında dava açtığı öğrenildi.