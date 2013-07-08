CHP palalıların adını koydu: İnsan siluetine bürünmüş hayvan

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, “İnsan siluetine bürünmüş hayvan oradaki göstericileri kurbanlık koyun gibi kovalıyordu. Düşünebiliyor musunuz bunlar serbest bırakıldı” dedi.

Seçer, emniyet güçlerinin palalı saldırganları sadece izlemesine ve mahkemenin salıvermesine tepkisini TBMM Genel Kurulu’nda şöyle dile getirdi:

“İnsan siluetine bürünmüş hayvan oradaki göstericileri kurbanlık koyun kovalar gibi kovalıyordu. Bu görüntüleri izledim. Tekrar o görüntüleri isteyin ve izleyin. Ben sizler kadar, siz ben kadar bu ülkeyi seviyorsunuz. Bir çatışma ortamına sürüklenmesini, zarar görmesini istemiyoruz. Ama lütfen o görüntüleri insanlık adına, demokrasi, insan hakları adına izleyin. Barış adına izleyin. Polis arkadaşlarımızın insan siluetindeki hayvanlara müsamahasını izleyin. Bu arkadaşlarımız tutuklanma istemiyle mahkeme sevk ediliyor. ‘Arkadaşlar’ dedim düzeltiyorum: Bu yaratıklar serbest bırakıldı. Şimdi, bu, demokrasi adına benim içimi karartıyor, eşitlik adına, özgürlük adına, insan hakları adına benim içimi karartıyor.”