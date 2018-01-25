T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Pablo Escobar'ın denizaltısı bulundu'

Uyuşturucu kaçırmak için kullanılan denizaltıdan, Escobar'ın 'kayıp servetine' ulaşmak için ipuçları elde edilebileceği kaydedildi

25 Ocak 2018 00:20

Hayatı Narcos isimli Netflix dizisine de konu olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın uyuşturucu kaçırmak için kullandığı denizaltılardan birinin bulunduğu iddia edildi. 

The Sun’da yer alan habere göre, 1980’lerde ABD’de satılan kokainin yüzde 80’ini tedarik ettiği ve haftada 450 milyon dolardan fazla para kazandığı kaydedilen Escobar’a ait denizaltı, iki eski CIA ajanı Doug Laux ve Ben Smith tarafından bulundu. 

Eski ajanlar, ABD’nin Miami kentine sürat teknelerine geçirilmeden önce uyuşturucunun Kolombiya’dan Porto Riko’ya su altından taşındığı bilgisi üzerine, denizaltıyı bulmak için o dönemler kokainin yüklenmesi işini yapan kişilerle de görüştü. 

Discovery TV’nin YouTube’da yayınladığı ‘Finding Escobar’s Millions - Escobar’ın Milyonlarını Bulmak’ isimli belgeselde, Laux ve Smith’in denizaltının bulunduğu noktaya bir botla götürüldüğü ve sualtına inen eski CIA ajanlarının enkazı incelediği görüldü.

CIA’de çalıştığı dönemde işinin ‘kötü adamları bulmak’ olduğunu söyleyen Laux, “Burada da aynı durum var. Eğer birileri bir sırrı saklamak istiyorsa onu karanlıkta tutarlar; bu da Ben ve benim ışık tutmak istediğimiz şey” dedi. 

Sualtı kameralarını kullanan eski CIA ajanları şimdilik sadece çok sayıda metale ve bir kutuya ulaşırken, detaylı incelemelerin ardından Escobar’ın hakkında birçok dedikodu bulunan 70 milyar dolarlık ‘hazinesine’ dair ipuçları elde edilebileceği kaydedildi. 

ETİKETLER

pablo escobarkayıp hazinedenizaltı

İlgili Haberler

Pablo Escobar'ın oğlu anlattı: Babam öldürülmedi, intihar etti; yanında 4 milyon dolar vardı ama açtık

"CIA babamı komünistlere karşı kullandı"

Escobar'ın malikanesi sanatla 5 yıldızlı tatil köyüne dönüştü

Malikâne New York'lu galerici Lio Malca tarafından restore edildi.

Escobar ailesinden Netflix'e 1 milyar dolar talebi

Pablo Escobar’ın kardeşi Gaviria, Netflix’ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın 'küçük programını' kapatacaklarını iddia etti

Pablo Escobar'ın sevgilisi: Çirkin ve suçlu bir adamı sevdim, ülkeye yapacaklarını anlatınca terk ettim

"Güya ben kötüymüşüm, Escobar’ın eşi iyi kadınmış; bunlar gerçeği yansıtmıyor"

Pablo Escobar'ın sağ kolu yeniden hapiste

"Hiç düşünmeden Escobar'la birlikte yürürdüm"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24