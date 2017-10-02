Pablo Escobar'ın sevgilisi: Çirkin ve suçlu bir adamı sevdim, ülkeye yapacaklarını anlatınca terk ettim

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın gazeteci sevgilisi Virginia Vallejo, aşklarını 2007’de “Pablo’yu Sevmek, Escobar’dan Nefret Etmek” adlı kitabında yazdı. Kitap filme çekildi. Escobar’a Javier Bardem, Vallejo’ya Penelope Cruz hayat verdi. Filmin fragmanı Narcos’un yeni sezonuyla yayınlandı ve çok ilgi çekti. Vallejo, "Çirkin ve suçlu bir adamı sevdim, ülkeye yapacaklarını anlatınca terk ettim" dedi.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın Virginia Vallejo ile söyleşisi şöyle:

Escobar, Narcos nedeniyle yeniden bir fenomen oldu...

O korkunç diziyle alakam yok. İzlemedim bile, arkadaşlarım bahsetti. Güya ben kötüymüşüm, Escobar’ın eşi iyi kadınmış (Gülüyor). Bunlar gerçeği yansıtmıyor.

"Escobar'ın oğlu ucuz bir yalancı"

Benzer şeyleri Escobar’ın oğlu Sebastian Marroquin’in de kendisiyle yaptığım röportajda söyledi. Pek çok şeyin uydurma olduğunu iddia etti.

Oğluyla mı konuştunuz? O ucuz bir yalancı. Tanrı aşkına... Onu koruyan isimlerin yardımıyla bir hikâye uydurdu. Annesiyle birlikte Arjantin’de hapse atıldı.

Evet röportajda bahsetmişti.

Öyle mi? Benim hakkımda da konuşuyor. Kitap yazacağımı duyduklarında hemen harekete geçtiler. Yani oğlu ve koruyucusu Başkan Lopez ve yakınlarından bahsediyorum. (Alfonso Lopez Michelsen, 1974-78 yılları arasında görevdeydi. Vallejo, Lopez’in görevdeyken ve sonrasında Escobar’la işbirliği yaptığını iddia ediyor.) Kitabı kendi değil bir gazeteci yazdı.

İsterseniz kitabınıza gelelim. İsmine referans verecek olursam Pablo’yu neden sevdiniz? Escobar’dan neden nefret ettiniz?

Kitabımı okuyanlar Escobar’ın karakterinin geçirdiği evrime şahit olacak. Onunla tanıştığım zamanki adam nasıldı, 1987’de onu terk ettikten sonra nasıl bir canavara dönüştü...

"İlk gördüğümde hiç ilgimi çekmedi"

Nasıl tanıştınız, ilk gördüğünüzde ne hissettiniz?

1982 yazında bir hafta sonu yemeğe davet edildim. Televizyon dünyasının starıydım. Dönemin başkanının yeğeniyle nişanlıydım. Nişanlım da gerçekten ülkedeki en yakışıklı adamdı. Pablo da oradaydı, gördüğümde hiçbir şey hissetmedim, ilgimi çekmedi. Çekici ya da yakışıklı bir adam değildi.

"Escobar çok eğlenceli ve zeki bir adam"

Ne oldu da ilişki yaşamaya başladınız?

O zaman 33’ümdeydim, Pablo’yla yaşıttım. O hafta sonu yaşananlar gerçekten çok tuhaftı. 6 ay sonra maalesef nişanlımdan ayrıldım. Escobar, bunu öğrenmiş hemen beni memleketi Medellin’e davet etti. Sosyal sorumluluk projelerini göstermek istiyordu. Uyuşturucu kaçakçısı olduğunu bilmiyordum. Herkes ondan fakirlere yardım eden, güçlü bir siyasetçi olarak bahsediyordu. Zamanla aslında çekici ve çok zeki olduğunu fark ettim. O kadar eğlenceli bir adamdı ki beni kendine âşık etti.

"Escobar'ın oğlu da işkenceci"

Filme de konu olan meşhur yayınınızı anlatır mısınız?

Evet onu televizyona ilk ben çıkardım. Program çok izlendi. Daha sonra bu yayının kayıtlarını Escobar’ın ailesi benden çaldı. Bence o ailenin tamamı yalancı ve talancı. Mesela Sebastian mıdır nedir, ondan bahsettiniz. Kendisi bir işkenceci! Pablo hapse girdiğinde 16 yaşındaydı, bir grup tetikçiyi de yanına aldı ve para tahsil etmek için babasının eski ortaklarına işkence etti. Mesela aile sürekli Escobar’ın kendilerine para bırakmadığını, fakir olduklarını söyleyip duruyor.

Sizce öyle değil mi?

Değil. Güya sadece kitapların gelirleriyle geçiniyorlar. O aile oturup bir şey yazmayı bilmez ki, oğlu da zaten küçücük bir çocuktu. Escobar imajı üzerinden çok büyük bir endüstri yarattılar. Ben kitabımı yazdığımda kimse Escobar’ın adını bile anmıyordu, Kolombiya’nın Bin Ladin’iydi. Neden o korkunç adama şunu sormadınız: babası 25 milyar dolardan neden tek bir kuruş bile bırakmadı onlara?

Tabii ki sordum. Bana ‘Paranın tamamına rakip karteller, Kolombiya hükümeti ve ABD el koydu’ dedi.

(Gülüyor) Tabii ki bir kısmı doğru mesela hükümet kısmı. Aile tutuklanmamak için narko-başkanlara rüşvet verdi. Bir çete gibi çalışıyorlardı, biri paraları topluyordu, mesela kız kardeş muhasebeci gibi çalışıyordu.

Peki özel hayatınıza dönsem? İlişkiniz nasıldı?

30’larımda çok güzel bir genç kadındım. Ülkede kiminle istesem evlenirdim. Fakat hep ilişkilerimin derin aşkla yaşanmasını istedim. Gittim toplumun en düşük sınıfından, suça bulaşmış, köylü ve çirkin bir adama âşık oldum. Beni tüm kalbiyle sevmeseydi böyle bir adama nasıl âşık olurdum ki?

Ayrılık süreci nasıl başladı?

Yaptığı şeyleri öğrendikçe Pablo’yu defalarca terk ettim. Her seferinde kollarına dönmem için bana yalvardı. En büyük hayali onun biyografisini yazmamdı. İlişkimizin son döneminde beni o yarattığı dehşete tanık olmaya zorladı, böylece hepsini kaleme alabilecektim. Bana o zavallı ülkeyle ilgili neler planladığını anlatınca her şeyi göze aldım, gittim.

Escobar dönemine dair dosyalar daha sonra açıldı ve siz davalarda tanıklık ettiniz.

Evet mesela Adalet Sarayı Baskını. Kitabımda Escobar’ın radikal gruplar ve Kolombiya ordusuyla nasıl bağlantılı olduğunu anlattım. Benimle birlikteyken baskının ipuçlarını vermişti.

"Amerikan yönetimi özel bir uçakla beni kaçırdı"

Alberto Santofimio davasında da tanıklık ettiniz ve dosya kapatıldı. Sonra ölüm tehditleri almaya başladınız değil mi?

Evet Amerikan elçiliğine sığındım. Üst düzey suç dosyalarında bilgi vermek karşılığında tabii ki. Beni özel bir uçakla Kolombiya’dan çıkarıp Miami’ye götürdüler.

Öldürülürseniz diye bir video da kaydetmişsiniz...

Evet kendimi garantiye almak istedim. Videoda Santofimio ve Başkan Lopez’i suçladım. Video ABD’ye kaçtıktan bir hafta sonra TV kanallarından birinde yayınlandı. Kolombiya’yı adeta paralize etti. 14 milyon kişi yayını izledi.

Beni öldürmeye çalıştılar

Dünya kupası finalinden bile çok izlenmiş sanırım.

Evet. Düşünün artık. Tabii sonra kitabı yazdım ve ölüm tehditleri almaya başladım. Çünkü başta Başkan Lopez olmak üzere pek çok üst düzey siyasetçiyi suçladım. Lopez o dönem Kolombiya’nın en güçlü siyasetçisiydi. 2009’da beni öldürmeye çalıştılar.

Nasıl?

Adalet Sarayı Baskını davasında tanık olmak için buradaki Kolombiya konsolosluğuna gitmem gerekiyordu. Yolda bir aracı üzerime sürdüler, yaralandım. Bu da yetmedi internete ilan verdiler, bana toplu tecavüz eden ve videosunu kaydedenlere 100 bin dolar para ödülü vereceklerini söylediler. Bu ilan tam 4 yıl internette dolaştı. Escobar ailesi bunlardan bahsetmiyor. Diziler, kitaplar her şey başkanları koruyor. Çünkü başkanlar da aileyi koruyor.

Oğul Escobar röportajında daha çok babasının CIA için çalıştığını söylemişti.

Kocaman bir yalan. 6 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl bilecekmiş. Ona bir keresinde oyuncak tren bile almıştım. Tüm bu bağlantılardan nasıl haberi olacaktı ki?

"Penelope Cruz beni canlandırdığı için çok mutluyum"

Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi canlandırmak için Penelope Cruz doğru bir isim olmuş mu?

Penelope gibi çok güzel ve tanınmış bir oyuncu beni canlandırdığı için çok mutluyum. Henüz filmi izlemedim, videosunu bana gönderecekler.

Escobar’ı canlandıran Javier Bardem’le ya da Cruz’la tanıştınız mı?

Tanıştım. Skyfall filminin tanıtımı için 2012’de Miami’ye geldi. Filmi çekmek istediğini de o zaman söyledi.

"Escobar'ın karısı bir hiçti"

Evli olduğundan haberiniz vardı, değil mi?

Tabii ki. Karısından hiç bahsetmezdi. Kusura bakmayın ama karısı bir hiçti. Köylü, isimsiz cisimsiz bir kadındı. Bütün bu dizilerde kadını güzellik abidesine, aşk şehidine çevirdiler. Onunla röportaj yapmak aklınıza geldi mi mesela?

Açıkçası geldi. Fakat oğlu annesinin basına konuşmadığını söyledi.

Bakın işte düşük profilli! Siz de gazetecisiniz, ben de gazeteciyim. Neden konuşmak istemediğini tahmin etmek zor değil. Escobar’ın korkunç suçlarından hep saklandı ve hâlâ saklanıyor. Pablo’yu 1987’de terk ettim, o dönemden sonra narko-terörü başlattı. Bütün ülkeyi havaya uçuran bir adamla kendimi hayal bile edemem.

İlişkinizi aileniz biliyor muydu?

Hayır. Dizilerde anlatılanın aksine Pablo Escobar’la ilişkim çok gizliydi. Sadece Escobar’ı adeta sağan başkanlar, Kali kartelinden rakipleri biliyordu. Ailem bilse dehşete düşerdi. Fakat o beni sevdi, ben de onu çok sevdim.

Okura bilgi

Adalet Sarayı Baskını: 1985’te M-19 isimli Marksist gerilla örgütü Kolombiya Yüksek Mahkemesi’ni bastı. Ordu baskına müdahale etti. 25 yüksek yargıç hayatını kaybetti. Escobar’ın oğlu babasının örgüte bir milyon dolar vererek saldırıyı organize ettiğini iddia etti. Amacı yargıyı baskı altına almak ve pek çok davanın dosyasını yok etmekti.

Alberto Santofimio Davası: Eski adalet bakanı, Escobar’la işbirliği yaptığı ortaya çıkan bir isim. Santofimio 1989’da başkan adayı Luis Carlos Galan’a düzenlenen suikastta Escobar’la işbirliği yapmakla suçlanıyordu. Vallejo davada tanıklık etti ancak dosya jet hızıyla kapatıldı.