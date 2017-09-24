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Dünya

Escobar ailesinden Netflix'e 1 milyar dolar talebi

Pablo Escobar’ın kardeşi Gaviria, Netflix’ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın 'küçük programını' kapatacaklarını iddia etti

24 Eylül 2017 21:11

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ailesi, Escobar isminin ve ailelerine dair birçok detayın izin alınmadan 'Narcos' dizisinde kullanmasını gerekçe göstererek Netflix'e 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açtı.

Netflix’in söz konusu dizide Escobar ailesine dair birçok detayı izinsiz kullandığını dile getiren Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto de Jesus Escobar Gaviria, patronu olduğu Escobar Inc. ile birlikte geçen sene hukuki işlem başlatmıştı.

Hollywood Reporter’a bir röportaj veren Gaviria, Netflix’in kendi isimlerini, Kolombiya’yı ve kendileriyle alakalı herhangi bir şeyi kullanarak televizyon programı yapmasını 'tehlikeli' olarak nitelendirdi. Netflix yetkililerinin korktuğunu ve Escobar’ın ailesine onları tehdit eden uzun bir mektup gönderdiklerini dile getiren Gaviria, talep ettikleri 1 milyar doları alabilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

“Silikon Vadisi’ndeki insanlara kafa tutmaya çalışmıyorum. Onların güzel telefonları ve ürünleri var. Ama hiçbiri Medellin veya Kolombiya’daki kaostan canlı çıkmış değiller. Ben bunu başardım” diyen Gaviria, Netflix’ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın 'küçük programını' kapatacaklarını iddia etti.

İlk iki sezonunda Pablo Escobar’ın DEA ajanlarıyla olan kovalamacasını ve Kolombiya’da yaşadıklarını konu eden dizinin üçüncü sezonunda Cali Karteli konu ediliyor.

 

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