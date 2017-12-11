Pablo Escobar'ın sağ kolu yeniden hapiste

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın eski sağ kolu Velasquez, yeniden tutuklandı. Şartlı tahliyeyi ihlal eden ‘Temel Reis’ lakaplı tetikçi, itiraf ettiği cinayetlerden 22 yıl hapis cezası almıştı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, savcılıktan yapılan açıklamada, Velasquez’in, aranan bir suçluyla ilişki kurarak şartlı tahliye koşullarını ‘açıkça ihlal ettiğini’, bu nedenle yeniden tutuklanarak hapse konulması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

"Hiç düşünmeden Escobar'la birlikte yürürdüm"

Uyuşturucu kaçakçısı Juan Carlos Mesa’nın Medellin eyaletindeki malikanesine yapılan baskında 40 bin dolar nakit paranın yanı sıra çok sayıda kaçak silah, mücevher ve kayıtsız lüks araç ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu karteli lideri Escobar’ın hayatta olduğu dönemde en yakın adamlarından biri olan ve çetenin tetikçiler grubunu yöneten ‘Temel Reis’ lakaplı Velasquez, çetenin işlediği ve aralarında cumhurbaşkanlığı adaylarına düzenlenen suikastların da olduğu yüzlerce cinayeti itiraf etmişti. Velasquez, 22 yıl hapis yattıktan sonra 2014 yılında şartlı tahliye edilmişti. Velasquez, işlediği suçlardan duyduğu pişmanlığını dile getirse de halen eski patronuna olan bağlılığını ve saygısını dile getirmekten çekinmiyordu. Eski tetikçi, 2013 yılında El Tiempo gazetesine verdiği demeçte, “Eğer Pablo Escobar bugün yeniden doğacak olsa hiç düşünmeden yine onunla birlikte yürürdüm” ifadelerini kullanmıştı.