Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa 'boynuz kulağı geçti' diyordur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık'la yaptığı görüşme yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Temasım ispatlanırsa idam dahil her cezaya razıyım" sözlerini hatırlatarak, "Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa 'boynuz kulağı geçti' diyordur" dedi.

CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker'in, Hadi Özışık'la Soylu hakkında yaptığı görüşmeyi yayınlamasının ardından kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen Soylu'nun açıklamasını eleştirdi.

Özel, Twitter hesabından şunları yazdı:

"İnsanda biraz utanma olur... 'Temasım ispatlansın ölümü kabul ederim' diyordun. Senin adına temas kuran, operasyon çeken emir erlerin suçüstü yakalanınca, 'Onlar da bana kumpas kurdular' diyorsun. Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa boynuz kulağı geçti diyordur."

"Bir an önce o koltuğu terk etmen gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Soylu'ya istifa çağrısında bulunurken, "Hadi Özışık'la ilişkini daha önceden açıkladın mı? Açıkladın. Birlikteliğini açıkladın mı? Açıkladın. Hadi Özışık da açıkladı mı? Açıkladı. Peki bununla ilgili videoda senin temasın çok net bir şekilde ifade edildi mi? Edildi. Bir an önce o koltuğu terk etmen gerekiyor" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekti.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.