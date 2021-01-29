Özgür Özel'den istifalar sonrası ilk açıklama: Kapı her zaman açıktı, CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama kökleri sağlamdır

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Sürecin başından sonuna içinden ve takipçisi olan bir CHP Grup Başkanvekili olarak ilk günden beri Genel Başkanımız son derece sabırlı bir iyi niyet göstermiş. Mektupla kendisine taleplerin iletildiğini söylediği süreçlerde kapının açık olduğunu, CHP'de Genel Başkanla yapılacak her türlü görüşmenin anında talebin gerçekleşeceği söylenmiş ancak bugüne uzayan bi süreç yaşanmıştır. CHP'lilerin gelinen noktadan memnuniyet duymadıklarını görüyoruz.

CHP Kuvayi Milliye'den kökünü alan, milli mücadelenin, kurtuluşun partisidir, çizgisinde değişiklik olmamıştır.

Bugün geldiğimiz noktada, bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerini düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşkındır yürüdüğü yolda hedefinden dönmemiştir. CHP, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye sınırları içinde, birbirine bağlı vatandaşlarının huzuru, barışı için daha iyi bir gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların saray tarafından, tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz.

Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor oluşlarının bir anlamı vardır, bunu tüm vatandaşlarımız takip etmişlerdir. Biz de takip ettik ve not ettik.

CHP, eleştirilerin parti içinde özgürce tartışıldığı, bir kişinin değil, milletvekillerinin, üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. CHP, Mustafa Kemal'in gösterdiği, çağdaş uygarlığı aşma hedefine yürüyüşünü sürdürecektir. Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecek. İktidara kararlılıkla, yolumuzdan dönmeden yürüyeceğiz.

Kendileri Genel Başkanımızla ve bizim yaptığımız görüşmelerde tüm ifadelere karşı bizler son derece yapıcı bir süreç yaşadık. İşin buraya gelmiş olması arkadaşlarımızın kendi tercihleridir. Cumhuriyet Halk Patisi, iktidara doğru yürümeye, CHP bu saray rejimine, tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir.

İlk günden beri kapı sonuna kadar açıktır, son ana kadar diyalog yolları sürsün diye elimizden geleni yaptık. Sonucu böyle olmasın diye gayret ettik, memnuniyet duymamız mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi koca çınarından yapraklar dökülebilir ama çınar ve kökleri sağlamdır. "