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Politika

Özgür Özel'den istifalar sonrası ilk açıklama: Kapı her zaman açıktı, CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama kökleri sağlamdır

29 Ocak 2021 19:00

T24 Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden 3 milletvekilinin istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamda, "İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Son ana kadar diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnun olmak mümkün değil. CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama dalları sağlamdır, kökleri sağlamdır. Bugün geldiğimiz noktada, bir başka parti ya da  oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerini düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP Kuvayi Milliye'den kökünü alan, milli mücadelenin, kurtuluşun partisidir, çizgisinde değişiklik olmamıştır" dedi. 

CHP'li Özel, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifa etmesinin ardından TBMM'de açıklama yaptı. 

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Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını haberleştirmeyen kanallara tepki göstererek, "Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor oluşlarının bir anlamı vardır, bunu tüm vatandaşlarımız takip etmişlerdir. Biz de takip ettik ve not ettik" diye konuştu. 

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