Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışlardı; 3 milletvekili CHP'den istifa etti

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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü

Meclis’te yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini ve gerekçelerini açıklayan vekiller, rahatsızlıklarını ifade ettikleri 6 maddelik taleplerini 26-27 Ocak’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sunduklarını söyledi.

Önerilerine yanıt gelmediklerini söyleyen, Yalova Milletvekili Özcan Özel, açıklamasında, partisinde "yalnızlaştırıldıklarını ve dışlandıklarını" savundu.

Karabük Milletvekili Aksoy da, "27 Ekim 2020'de Genel Başkan'la görüşmemizde, partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasında mesafe koyamayan HDP yönetimiyle arasına mesafe koyamamasının milli unsurları ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partisine zarar vereceğini anlattım, düşüncelerimiz ciddiye alınmadı" dedi. CHP'nin "Atatürk'ün gösterdiği istikametten saptığını" savunan Aksoy, “Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuyor. Memleketimizde güneşli günler yakındır" diye konuştu.

Mektup yazmışlardı

3 vekil de 10 Aralık tarihinde CHP yönetimine bir mektup yazmış, ve 6 maddelik taleplerini iletmişti ve yanıt alamadıklarını söyleyerek kamuoyuyla paylaşmıştı.

İzmir Milletvekili Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetime mektupta, "ittifakların seçime yakın düşünülmesi, CHP'nin birinci parti olmak için çabalaması, kurucu değerlerden en ufak taviz verilmemesi, parti içi demokrasinin derinleştirilmesi ve partinin bütün evlatlarının kucaklanması" çağrısı yapıldığını belirtmiş, CHP'nin HDP ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le olduğu iddia edilen yakınlaşma süreçlerine de eleştiri yöneltilmişti.

Kılıçdaroğlu da, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur” yanıtını vermişti.

Vekiller, hafta başında da önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile, sonra da Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Meclis'teki sandalye dağılımı

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289

Halkların Demokratik Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 48

İyi Parti: 37

Demokrat Parti: 2

Türkiye İşçi Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

Demokrasi ve Atılım Partisi:

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Saadet Partisi: 1

Yenilik Partisi: 1

Bağımsız Milletvekili: 10

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