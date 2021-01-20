Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'a yanıt: Genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen ve kendisine mektup yazan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, " Genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır" dedi.

İzmit Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un kendisine parti ile ilgili yazdığı mektubu değerlendirdi. Çelebi ve Aksoy mektupta,' ittifakların baştan değil seçime yakın düşünülmesi, kurucu değerlerden en ufak taviz verilmemesi, parti içi demokrasinin derinleştirilmesi ve partinin bütün evlatlarının kucaklanmasına' ilişkin eleştirilere yer vermişti.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil” diye konuştu.

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