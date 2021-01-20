Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi hafife alıyor, hata yapıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden istifa ederek parti kuracağı belirtilen eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi hafife alarak hata yaptığını savundu.

Selvi, CHP Genel Merkezi’ne mektup yazan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Çelebi ile konuştuğunu, İnce ile görüştüklerini söylediğini aktardı.

Selvi yazısında, “Bence olay Muharrem İnce’yi aşmış durumda.Muharrem İnce’nin partisini 1 Mart’ta kuracağı belli oldu. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği söyleniyor. Ama sayı 3 milletvekili ile sınırlı kalmaz diyenler de var.” ifadesini kullandı.