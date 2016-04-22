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Özgecan'ın katilini öldüren mahkûm Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi

46 yaşındaki Gültekin Alan çeşitli suçlardan 50 yıl hapis cezası bulunuyor

22 Nisan 2016 01:18

Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı öldüren Ahmet Suphi Altındöken’i, 11 Nisan günü Adana Cezaevi’nde tabancayla öldüren hükümlü Gültekin Alan, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Adana E Tipi Cezaevi’ne sokulan tabanca ile Ahmet Suphi Altındöken’i öldüren babası Necmittin Altındöken’i de yaralayan Gültekin Alan ve kendisine yardımcı olan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bu kişiler Adalet Bakanlığı kararıyla çeşitli cezaevlerine dağıtılırken 'suç makinesi’ Gültekin Alan da Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Çeşitli suçlardan 50 yıla hükümlü 46 yaşındaki Gültekin Alan, daha önce Tokat’ın Zile, Tokat merkez, İstanbul, İzmir ve son olarak da Adana’daki cezaevlerinde kalmıştı.

Alan’ın Adana’daki cezaevindeki olaydan tutuklandıktan bir gün sonra Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi.

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