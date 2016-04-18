“Özgecan’ın katilinin cenazesi Erdemli’ye gömüldü” iddiası mezar açtırdı

Adana’da kaldığı cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’in cenazesinin Mersin Erdemli’ye gömüldüğü iddiası, mezarın açılmasına sebep oldu. Şüphe üzerine açılan mezarın boş çıkması vatandaşları sakinleştirdi.

Özgecan Aslan'ın katilinin nereye gömüleceği sorusu günlerce belirsizliğini korumuştu. Özgecan Aslan'ı hunharca katleden Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevindeki silahlı saldırıda öldürüldükten sonra cenazesi, Mersin'de açıklanmayan bir yere defnedilmişti.

Hürriyet’in haberine göre, Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’in cenazesinin Erdemli’ye gömüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Dün Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı eski sahil beldelerinden Kumkuyu’da yeni yapılmış ve kime ait olduğu bilinmeyen bir mezar infiale neden oldu. Mezarın Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’e ait olduğu iddiası kulaktan kulağa yayıldı. Oluşan tepki sebebiyle mezar resmi makamlara başvurularak açıldı. Mezarın boş çıkmasına rağmen konuyu duyan vatandaşlar mezarlığa akın etti.

“Özgecan’ın katili aile mezarlığımızda”

Babasının mezarının yanında yeni yapılmış bir mezar olduğunu öğrendiklerini ifade eden Faruk Kasap, "Gelip baktığımızda mezarın çevrilmiş olduğunu gördük. Gerçekten de üzerinde taş vardı. Bize dediler ki, ’Özgecan’ın katili Suphi Altındöken’i Kumkuyu Mezarlığı’na defnettiler’. Amcam muhtar olduğu için amcamı aradım. Durumu izah ettim" dedi. Amcasınında durumdan haberdar olduğunu ve kendisini bilgilendirdiğini anlatan Kasap, "Kendisi bana jandarmayı arayıp savcılık kanalıyla mezarın açtıracağını söyledi. Sabaha kadar beklememiz gerektiğini söyledi. Gece çok huzursuz olduk. Vatandaşlar, arkadaşlarımız bizi aradı, duyum aldıklarını söylediler. Biz bu durumdan çok rahatsız olduk. Suphi Altındöken’in nereye defnedildiğini bilmediğimiz için, vatandaşlara da bir yaygara yapıldığı için millet birazda galeyana geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Sabah muhtar olan amcası ile jandarma ve büyükşehir ekiplerinin mezarlığa geldiğini ifade eden Kasap, "Mezar açıldı, bakıldı. Mezar boş çıktı. Bir rahmetli amcanın kızının yanlışlıkla buraya mezar yaptığı düşünülüyor. Olayın aslının olmaması bizi sevindirdi. Çünkü biz burada böyle bir şeyi hayatta istemiyoruz, kabul edemeyiz. Babamın ve aile mezarlığımız olduğu için bu durum bizi çok etkiledi. Şükürler olsun böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı" dedi.Suphi Altındöken’in ölümüyle, mezarlıklarındaki yeni ve kime ait olduğu vatandaşlarca bilinmemesinden dolayı vatandaşların bir tedirginlik yaşadığını anlatan Kumkuyu Muhtarı Ramazan Kasap, "Mezarlıklar müdürlüğünü aradık, jandarmaya da haber verdik. Özgecan cinayetiyle alakalı kişinin olabileceği gibi yanlış bir bilgide olduğu için savcılık kanalıyla mezarı açtırdık. Boş bir mezar yapılmış. İçerisinde bir şey olmadığı tespit edildi. Tutanak ile bu işi sonlandırdık" dedi.Ramazan Kasap, yakın mezarların kendi ailesine ait olduğunu da aktararak, mezarın daha önce olmadığına dikkat çekti.

24 koruma memuru gözaltına alındı

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in öldürülmesi, babası Necmettin Altındöken’in de yaralanması olayıyla 6 kişinin tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 24 infaz koruma memurunun ifadesinin alınmasına karar verildi.

Aralarında olay sırasında başına silah dayanarak etkisiz hale getirilen gardiyanın da bulunduğu 24 infaz koruma memuru, sağlık raporu alınması için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. İnfaz koruma memurları işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğü cinayet büro amirliğine götürüldü.