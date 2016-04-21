Özgecan'ın katilinin babasının başında asker ve polis 24 saat nöbet tutuyor

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürüldüğü saldırıda yaralanan suç ortağı babası Necmittin Altındöken yoğun bakımdan çıktı. Hastanenin mahkûm koğuşuna götürülen Altındöken'in başında askerlerin yanı sırada polislerin de 24 saat güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 11 Nisan'da Ahmet Suphi Altındöken'in öldürüldüğü saldırıda kasık ve kalçasına birer kurşun isabet eden baba Necmittin Altındöken, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınmıştı. Bağırsakları parçalanan Necmittin Altındöken'in sağlık durumunun düzelmesi ve hayati tehlikeyi atlatması üzerine tedavi gördüğü yoğun bakımdan normal servise alındı. Özgecan Aslan cinayetinin hükümlüsü olan Necmittin Altındöken, hastanenin mahkûm koğuşuna götürüldü. Altındöken için askerlerin yanı sırada polislerin de 24 saat güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

5 gün sonra defnedildi

Cenazesi 5 gün sonra bilinmeyen bir mezarlığa gömülen Ahmet Suphi Altındöken'in öldürülmesi, babası Necmittin'in de yaralanması olayıyla ilgili katil zanlısı Gültekin Alan ile ona yardım ettiği ileri sürülen hükümlü Ahmet Tekin Baykal, tutuklu Ferhat Yüksel ve Hüsamettin Bağlar başka cezaevlerinde sevk edildi, aynı olayda tabancayı cezaevine sokan Gamze Bağlar ile ona yardım eden infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan da tutuklandı. 2 müdür ile 3 personelin de açığa alındığı olayda ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 24 personelin ise başka cezaevlerine atandığı ileri sürüldü.