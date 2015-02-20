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'Özgecan'ın katil zanlılarına en ağır ceza talep edilecek'

3 katil zanlısı 39 yıldan önce hiçbir aftan yararlanamayacak

20 Şubat 2015 10:02

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili soruşturmada inceleme sona erdi ve bütün deliller toplandı. İddianame otopsi raporunun gelmesiyle tamamlanacak. Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe için savcılık makamı TCK’nın 82’ye B maddesi gereğince ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet’ talebinde bulunacak. Bu talebin bulunulmasında ise sanıkların verdiği ifadeler etkili oldu. Vatan gazetesinden İlker Akgüngör’ün haberine göre, Suphi Altındöken ifadesinde Özgecan’ın ellerini daha ölmeden kestiğini ifade etmesi ve daha sonra yakması aleyhinde en önemli kanıt.

 

Fatih ‘Ellerini kes’ dedi

 

Fatih Gökçe’nin de ağırlaştırılmış müebbet talebi istenmesinin nedeni ise Suphi ve Necmettin Altındöken’in ifadesi. Baba oğul verdikleri ifade Fatih’in Özgecan’ın boğazını ve ardından ellerini kesmesini söylediğini iddia etti. Ayrıca benzinin temin edilmesi de bir başka delil. Bu iki ifade ve benzin temini Fatih’i de Suphi kadar suçlu hale getirdi.

 

Babanın hırıltı ifadesi delil

 

Baba Necmettin Altındöken’in ifadesinde, “Ben kesme işlemlerini görmedim ancak arabanın içinden gelen hırıltı seslerinden anladım. Birisinin genzinden ‘hığğ’ sesi geliyordu” demesi de Özgecan’ın hala yaşadığını gösterdi. Babanın, Özgecan’ı kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmaması, onlarla birlikte minibüse binmesi, pasif kalması onu da diğer iki zanlı kadar suçlu kıldı. Ayrıca babanın Özgecan’a ait kitapları ve kıyafetleri ablasının sobasında yaktığını beyan etmesi de kuvvetlendirici delil sayıldı.

 

39 yıldan önce kesinlikle af yok

 

3 zanlı TCK’nın 82’ye B maddesi gereğince “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacak. Hukuktaki  en ağır ceza bu. Ağırlaştırılmış hapis cezasının ömür boyu hapis cezasına göre en belirgin farkı, aflardan yararlanamayacak olması. Aftan yararlanabilmesi için 39 yıl hapis yatmış olması gerekiyor.

 

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