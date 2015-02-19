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Aile Bakanı İslam: Yasa geçti; Özgecan'ın katili doktor raporu ile geçici olarak hadım edilebilir

'Faili tedavi, toplumu failden koruma şeklinde. Tıbbi bir gereklilik olduğu tespiti ile uygulanabilir'

19 Şubat 2015 13:20

Türkiye’nin gündemine oturan Özgecan Aslan cinayetinde gözler tutuklu katil zanlısı Suphi Altındöken’e verilecek cezaya döndü.

Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Ayşenur İslam, idam ve hadım cezası tartışılırken, mevcut yasa ile tedaviye dönük doktor raporu üzerine faile kastrasyon (kimyasal yollarla cinsel gücün yok edilmesi) yapılabileceğini ifade etti. 

Esra Yazdıç Demir'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Bakan İslam’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

 

Ceza değil tedavi

 

-Yasal olarak hadım Türkiye’de var mı?

2009’da Meclis’e Alev Dedegil’in verdiği ve sonra kadük olmuş bir teklif bu. Sonra ben bakan olunca Alev Hanım’la gerekli görüşmeleri yaptık ve bu bir tasarıya dönüştü. O şekilde geçen yıl haziran ayında yasalaştı. Orada bir yanlış ifadelendirme var. Kastrasyon tüm dünyada bir ceza yöntemi olarak değil bir tedavi yöntemi, toplumu koruma yöntemi olarak kullanılır. Faili tedavi, toplumu failden koruma şeklinde. Tıbbi bir yöntemdir. Tıbbi bir gereklilik olduğu tespiti ile uygulanabilir. Kastrasyon, yani o ilaçlar uygulandığı sürece etkilidir. İlaçlar kullanılmadığında kişi eski haline döner.

-Özgecan’ın failine kastre uygulanabilir o zaman değil mi?

Uygulanır mı uygulanamaz mı bilemeyiz. Bakın bu yasada odak noktası kişinin tıbbi gerekliliklerle bu şekilde tedavi edilmesidir. Başka saiklerle, hunharca hislerle mi bunu yaptı, bunu bilmiyoruz. Bu ancak doktor raporu ile tespit edildikten sonra uygulanabilir.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayınız... 

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