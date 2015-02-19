Özgecan'ın cebinde sadece 20 TL varmış

Özgecan'ın katili Suphi Altındöken'in, yargılama aşamasında indirim hükümlerinden yararlanabilmek için "100 TL" yalanını söylediği ortaya çıktı. Aslan'ın ailesi, kızlarına sabah sadece 20 TL verdiklerini, başka bir parasının da olmadığını anlattı

Tarsus'ta üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldüren Suphi Altındöken'in, kurbanından aldığı para karşılığında güzergah değiştirdiği yönündeki ifadesini yargılama aşamasında indirim hükümlerinden yararlanabilmek için uydurduğu ortaya çıktı. Katilin Aslan'a saldırısını gizlemeyi amaçladığı anlaşıldı.

Gökçer Tahincioğlu'un Milliyet'te yayımlanan haberine göre, Altındöken'in ifadesinde "Özgecan'ı acelesi olduğu için 100 TL'ye Mersin'e götürmek üzere kendisiyle anlaştığını, bu yüzden yol güzergahını değiştirdiğini, yolu değiştirince Özgecan'ın kendisine vurarak, biber gazı sıktığı" ifadesinin indirim hükümlerinden yararlanmak için yalan olduğu belirlendi.

'Cesedi evime koyacaklardı'

Tutuklanan Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ifadesinde şunları anlattı: "21.20 sıralarında oğlum beni aradı, kavga ettiğini söyleyerek, dışarı çıkmamı istedi. 'Fatih gelecek, Fatih'in köydeki evine gideceğiz' dedi. Fatih'ten mazot alacağını söyleyerek, bidon istedi. Aracın ön kısmındaki kılıfları çıkarttı. 'Geline ver yıkasın' dedi. Tir tir titriyordum. Hastaydım. Benden çuval istedi. Ne yapacağını sorunca, 'Fatih'ten tavuk alacağım' dedi. Çuvalı getirdim. Fatih arabanın önünde, 'boğazını kestin mi, bileğini kestin mi' diyordu. Arabada birisinin olduğunu öyle öğrendim. Suphi, 'bana çok hakaret etti' dedi. Ben de 'yaktınız beni oğlum' dedim. Önce bileklerini mi yoksa boğazını mı kesti bilmiyorum. Ama muhtemelen önce boğazını kesmesi lazım. Hırıltılı seslerden anladım. Poşeti getirdim. Arabada kitap, bluz ve çantanın askılığı şeklinde siyah kemeri aldım. Yola çıktık. Fatih arabasıyla önde gidiyordu. Geldiğimizde Suphi araçtan inerek çakmağı ve benzini aldı. 'Aman yakma oğlum' dedim. Bana 'otur geliyorum ben' dedi. Araçtan hiç inmedim. Alevleri gördüm. Orada 15 dakika oyalandık. Geri geldiğinde 'ne yaptın oğlum' dedim yanıt vermedi. Jandarmadan döndükten sonra bluz, fular, çanta kemeri ve kitapları yaktım. Bunlar olmadan önce cesedi benim evime koymak istediklerini söylediler. Ben de 'evime mi koyacaksınız, s... gidin dedim.

‘Benzini alıp ayrıldım’

Benzini getiren Osman Taş ise şunları anlattı:

"Fatih Gökçe beni arayarak, kendisini gişelerden almamı istedi. Birkaç bira içerek sohbet ettik. Ayrıldıktan sonra yeniden beni arayarak kendisini Suphi'nin yanına götürmemi istedi. Gittiğimde Suphi'nin başına bir şey geldiğini, ne olduğunu bilmediğini söyledi. Fatih'i Suphi'nin yanına götürdüm. Oradan ayrıldım. Yeniden beni arayıp 5 TL'lik benzin almamı istedi. Su şişesinde benzin aldım. Gidip kendilerine verdim. Fatih benim aracıma bindi, kendisini evine bıraktım. Olayla ilgili bilgim bundan ibaret."

Taş'ın ifadesinin 12 Şubat'ta alındığı, ifadenin diğer zanlılarca da doğrulanması üzerine Taş'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

İndirim için 100 TL yalanı

Soruşturmada Suphi Altındöken'in indirim hükümlerinden yararlanmak için yalan beyanda bulunduğunu gösteren çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Altındöken, ifadesinde Özgecan'ı acelesi olduğu için 100 TL'ye Mersin'e götürmek üzere kendisiyle anlaştığını, bu yüzden yol güzergahını değiştirdiğini, yolu değiştirince Özgecan'ın kendisine vurarak, biber gazı sıktığını anlatmıştı. Altındöken, tecavüz amacının olmadığını, Özgecan'ın kendisine vurmasıyla kavga çıktığını belirterek, tahrik hükümlerinden yararlanmanın altyapısını oluşturmaya çalışmıştı. Ancak Özgecan'ın ailesi, sabah kızlarına sadece 20 TL verdiklerini, kızlarının başka parası olmadığını, 100 TL vermesinin mümkün olmadığını anlattı. Özgecan'ın tüm eşyalarını babasıyla yakan Altındöken'in aleyhine bütün kanıtları da ortadan kaldırmayı planladığı anlaşıldı.

Gökçe'ye tecavüz suçlaması

Olaydan yaklaşık 4 ay önce Fatih Gökçe'nin bir dönem sevgili olduğu N.A. adlı kadını kaçırarak tecavüz ettiği iddia edildi.

Genç kadının tır şoförlüğü de yapan Gökçe'nin yolculuğa çıkmasının ardından bir komşu evden telefonla ailesine ulaştığı ve bu şekilde kurtulduğu öne sürüldü. N.A.'nın korkudan şikayetçi olmaması nedeniyle Gökçe için o dönemde işlem yapılmadığı iddia edildi.