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Özgecan'ın ailesinden kampanya

Özgecan Aslan'ın ailesi, kızları adına rehabilitasyon merkezi ve okul yapılması için Mersin Valiliği'nin koordinasyonuyla kampanya başlattı

19 Şubat 2015 19:15

Tarsus'ta vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesi, kızları adına rehabilitasyon merkezi ve okul yapımı için Mersin Valiliği'nin desteğiyle kampanya başlattı.

 

Aile yardım taleplerini geri çevirdi

 

Aile adına gazetecilere açıklama yapan Cengiz Kenan Erin, Aslan ailesinin, olayın ardından yurtiçi ve yurtdışından gelen yardım taleplerini geri çevirdiğini ancan bunun yararlı bir hizmete dönüştürülebileceği önerisini olumlu karşıladığını söyledi.

Mersin Valiliği koordinesinde banka hesapları açıldığını belirten Erin, "Yardımda bulunmak isteyenler bu hesaplara bağışta bulunabilecek. Aile, bu yardımları, kızlarının adının verileceği okul ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik hizmeti amaçlayan rehabilitasyon merkezi oluşturulması için kabul etti" dedi.

Erin, bağışlardan EFT ve havale ücreti alınmayacağını da kaydetti.

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan adına Ziraat Bankası'nda, "TR18 0001 6567 5372 335001 (Türk Lirası), TR88 0001 0015 6567 5372 335002 (Dolar), TR61 0001 6567 5372 335003 ( Euro )" IBAN numaralı hesaplar açıldı. (AA)

 

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