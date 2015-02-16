Özgecan'ın babası: İdam gelsin ancak çözüm değil

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde vahşice öldürülen üniversiteli Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, caydırıcı olması acısından idam cezasının yeniden getirilmesi gerektiğini ancak bunun çözüm olmadığını söyledi. Baba Aslan, “İdam gelsin fakat idamın gelmesi bence çözüm değil çözüm her insanın peşine bir jandarma takılamayacağına göre her insanın vicdanı kendi jandarması olacak” diye konuştu.

Mustafa Ercan ve Mustafa İnsan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Özgecan Aslan'ın babasının Mersin'deki evinin bulunduğu sokakta kurulan taziye çadırı ziyaretçilerle dolup taşıyor. MHP Mersin milletvekilleri Mehmet Şandır ve Ali Öz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz da ziyaret ederek acılı aile başsağlığı dileğinde bulundu.

Kurulan taziye çadırında gelenlerden baş sağlığı dileklerini kabul eden acılı baba Mehmet Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve sabır ve başsağlığı dilediğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgecan'ın bu vahim olayı karşısında adaletin yerini bulacağı sözünü verdiğini belirten Aslan, şöyle dedi:

"Bugün milletimizin bir olma zamanıdır. Bir olursak, iri, diri olursak bundan sonra hiç bir meleğin kanadı kırılmaz. Bugün bizim meleğimizin kanadı kırıldı, yarın başka meleklerin kanadı kırılacak. Artık kimse nefsinin hesabını yapmasın, kimse kimseye bir söz söylemesin. Kim ne söyleyecekse kendi nefsi için söylesin. Hiç kimse kimsede suçu aramasın. Herkes kendinde ne arayacaksa arasın. Bu kadar güzel insan bizim yükümüzü, acımızı paylaşmak için geldiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Şükran ve minnet duygularımı onlarla paylaşıyorum. Sağ olun, eksik olmayın, Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Baba: İdam gelsin ama çözüm değil

Baba Mehmet Aslan, caydırıcı olması için idam cezasının gelmesini istediğini ancak bunun çözüm olmayacağını söyledi. Her insanın peşine bir jandarma takılamayacağını da vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Her insanın vicdanı kendi jandarması olacak. Kendini, nefsini birebir kontrol etmeyi bu insanların öğrenmesi gerekiyor. Bu insanlar, kimin kendilerine kötülük yaptırdığının farkında değil mi, bilmiyor mu? Kötülüğü insan yapmıyor, Kötülüğü insanın içindeki o mahlukat yaptırıyor. Güzel olanı seçelim, güzel olanı tercih edelim. Henüz barış varken güzel olana teslim olalım. Barışa teslim olursak çirkin olan hiç bir şey kalmaz"

Anne Aslan: Katliam yapanlar idam edilsin

Acılı anne Songül Aslan çok üzgün oldukları ve acılarının büyük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah devlet ve milletimizden razı olsun. Çok büyük desteklerini gördük. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm, yavrum gitti benim. Başka anne ve babaların canları acımasın. Adalet yerini bulsun. Hak ettiği cezayı çeksin. Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Gereken cezayı bulsun, bu katliamı yapanlar idam edilsin."

Bu arada, Özgecan Aslan'ın eğitim aldığı Çağ Üniversitesi'nden arkadaşları ve öğretmenleri de gelerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.