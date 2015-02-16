T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan'ın arkadaşları: Dikiz aynasındaki o iğrenç bakışları biz de yaşadık

Çağ Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Özgecan Aslan'ın en son ders gördüğü sınıftaki sıraya, fotoğrafını koyup karanfil bıraktı

16 Şubat 2015 16:16

Özgecan Aslan'ın arkadaşları eğitim gördüğü Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki derslikte bir araya geldi.

Özgecan'ın oturduğu sıraya karanfiller bırakan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kürsüye koyulan anı defterine Özgecan'a ait anılarını ve düşüncelerini yazan öğrenciler zaman zaman birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Özgecan'ın öldürüldüğü minibüse daha önce de binen bir arkadaşı, 'Dikiz aynasındaki iğrençe bakışları biz de yaşadık' diyerek, katil zanlılarının en yüksek cezaları almasını istediklerini ifade etti.

Sınıf arkadaşlarından Hazal Yeşiltepe ise, Özgecan'ın sessiz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Kitap okuyan, kendi halinde bir kızdı. Son konuşmamızda ben kendisine bir kitap vermiştim. Kitabın altını çizsem sorun olur mu? demişti. Ben Özgecan'ı hiçbir zaman morali bozuk yada öfkeli bir halde görmedim. Şu saatten sonra bizim acımızı ifade edebilecek bir kelime yok" dedi.



'O minibüse ben de bindim'



Özgecan'ın öldürüldüğü minibüse kendisinin de daha önce bindiğini belirten öğrencilerden M.T, "Bundan bir ay önce o minibüse biz de bindik. Dikiz aynasındaki o iğrenç bakışları biz de yaşadık. Yaşadığı acı büyük, hunharca öldürüldü. Bunu yapanlara en ağır cezalar verilsin"diye konuştu.

Anma töreninin ardından öğrenciler, Özgecan'ın Mersin'deki ailesine taziye ziyaretine gitti.



'Devlet sussun, kadınlar konuşacak'



Mersin'de sosyal paylaşım siteleri ve çeşitli platformlardan örgütlenen, aralarında öğrencilerin bulunduğu yaklaşık yaklaşık 3 bin kişi, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hunharca öldürülmesini protesto ederek, ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Polis göstericilerin yakalarına takmaları için binlerce Özgecan fotoğrafı dağıttı.

Göstericiler ayrıca Nihat Doğan'ın attığı tweete tepki gösterip, özür dilemesi istendi. Mersin'de çeşitli okullarda okuyan öğrenciler sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi. Gruplar halinde alana gelen öğrenciler, 'İntikam almaya geldik', 'Ar değiliz, zar değiliz, mal değiliz, kadınınız biz', 'Devlet sussun, kadınlar konuşacak', 'Ölmedi, öldüremezsiniz, hepimizin adı Özgecan Aslan' ve 'Tecavüz erkeklikse, ben erkek değilim' döviz ve pankartları taşıyarak, 'Özgecan Aslan, 20'sinde bir fidan', 'Özgecan'a uzanan eller kırılsın' ve 'Mersin uyuma Özgecan'a sahip çık' sloganları attı.



'Nihat Doğan özür dilesin, bu şerefsizliğe bir son verelim'



Grupların burada birleşmesinin ardından gençler adına konuşan Samet Karataş, Özgecan Aslan'ın ölümüne neden olanların gencecik bir fidanı katlederek yok ettiklerini belirterek, "Özgecan kardeşimizi katlettiler. Katletmekten de beter ettiler. Özgecan'ın sahipsiz olmadığını göstereceğiz. Katillerinin sadece cezaevinde yatmalarını değil idam edilmelerini istiyoruz. Özgecan'ın ölümünden sonra Nihat Doğan, 'Sizde mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız' diye bir tweet attı. Ey Nihat Doğan sen ne diye bu lafı söylemeye yelteniyorsun? Sen kimsin ki? O gencecik bir fidan, senin annen olsa, bacın olsa ne yaparsın? Nihat Doğan tüm Türkiye'nin önüne çıksın, bunun açıklamasını yapsın ve özür dilesin. Bu şerefsizliğe bir son verelim" dedi.



Polis göstericilere yaka fotoğrafı dağıttı



Konuşmanın ardından grup Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın evine gitmek istedi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Murat Esertürk, gençlere hitap etti.

Esertürk, gençlere duyarlılıkları nedeni ile teşekkür ederek, "Sevgili gençler sizin Özgecan'ın annesi ve babasına gitmenizi olumlu karşılıyoruz. Hafta başı olduğu için yoğun bir trafik var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte sizlere eşlik edeceğiz. Yalnız Özgecan'ı temsilen ön tarafta arkadaşlarımız olsun. Arka tarafta erkek arkadaşlarınız olsun. Hep beraber Özgecan'ın evine gideceğiz. Ayrıca Özgecan'ın küçük fotoğraflarından da hazırlattık. Onları da size dağıtacağız. Fotoğrafları, göğsünüzün üstüne, kalbinize Özgecan'ı koyacağız. Şunu unutmayın, Özgecan'ın nezdinde hepiniz birer Özgecan olun. İyi bir öğrenci, evlat ve insan olun. Özgecan'ı sadece anlamakla olmaz, Özgecan'ı yaşamak lazım. Onu yaşatmak içinde hepiniz Türk evladı olarak Türkiye Cumhuriyetine layık birer vatandaş olun. O nedenle her zaman aile içerisinde, sosyal ortamlarda her zaman örnek insan olun" dedi.



Özgecan'ın annesi ile ağladılar



Esertürk'ün konuşmasının ardından getirilen Özgecan Aslan'ın fotoğrafları öğrencilere dağıtıldı. Özgecan'ın fotoğraflarını göğüslerine takan öğrenciler daha sonra Özgecan Aslan'ın Barış Mahallesi 4505 Sokakta bulunan evlerine kadar slogan atarak yürüdü. Taziye çadırının bulunduğu sokağa gelen öğrenciler slogan atmayı bırakırken acılı baba Mehmet Aslan ile anne Songül Aslan'da öğrencilerin yanına geldi. Bazı öğrenciler, acılı anne ve babanın yanına gelerek baş sağlığı dilerken, gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir süre burada bekleyen grup daha sonra dağıldı.
 

ETİKETLER

özgecan aslanokulçağ üniversitesiarkadaşlarıyassınıf

İlgili Haberler

Özgecan için başlatılan imza kampanyasına rekor destek

Özgecan Aslan için change.org isimli internet sitesinde başlatılan imza kampanyasına rekor katılım sağlandı.

Özgecan Aslan soruşturmasına gizlilik kararı!

Tarsus Sulh Ceza Hakimi Elif Korkmaz, Özgecan Aslan cinayetine ilişkin soruşturmaya kısıtlama getirilmesine karar verdi

Erdoğan'dan kadınlara Özgecan tepkisi: Ölüm karşısında dans etmek nedir, biliyorsan bir Fatiha oku!

'Paris'te öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kaldıranlar Suriye'de sessiz'

Polis otosundan Özgecan sloganı

Mersin'de öğrencilerin Özgecan Aslan eyleminde polisler, ekip araçlarındaki megafondan slogan atmasına izin verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24