Özgecan'ın arkadaşları: Dikiz aynasındaki o iğrenç bakışları biz de yaşadık

Özgecan Aslan'ın arkadaşları eğitim gördüğü Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki derslikte bir araya geldi.

Özgecan'ın oturduğu sıraya karanfiller bırakan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kürsüye koyulan anı defterine Özgecan'a ait anılarını ve düşüncelerini yazan öğrenciler zaman zaman birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Özgecan'ın öldürüldüğü minibüse daha önce de binen bir arkadaşı, 'Dikiz aynasındaki iğrençe bakışları biz de yaşadık' diyerek, katil zanlılarının en yüksek cezaları almasını istediklerini ifade etti.



Sınıf arkadaşlarından Hazal Yeşiltepe ise, Özgecan'ın sessiz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Kitap okuyan, kendi halinde bir kızdı. Son konuşmamızda ben kendisine bir kitap vermiştim. Kitabın altını çizsem sorun olur mu? demişti. Ben Özgecan'ı hiçbir zaman morali bozuk yada öfkeli bir halde görmedim. Şu saatten sonra bizim acımızı ifade edebilecek bir kelime yok" dedi.





'O minibüse ben de bindim'





Özgecan'ın öldürüldüğü minibüse kendisinin de daha önce bindiğini belirten öğrencilerden M.T, "Bundan bir ay önce o minibüse biz de bindik. Dikiz aynasındaki o iğrenç bakışları biz de yaşadık. Yaşadığı acı büyük, hunharca öldürüldü. Bunu yapanlara en ağır cezalar verilsin"diye konuştu.



Anma töreninin ardından öğrenciler, Özgecan'ın Mersin'deki ailesine taziye ziyaretine gitti.





'Devlet sussun, kadınlar konuşacak'





Mersin'de sosyal paylaşım siteleri ve çeşitli platformlardan örgütlenen, aralarında öğrencilerin bulunduğu yaklaşık yaklaşık 3 bin kişi, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hunharca öldürülmesini protesto ederek, ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Polis göstericilerin yakalarına takmaları için binlerce Özgecan fotoğrafı dağıttı.

Göstericiler ayrıca Nihat Doğan'ın attığı tweete tepki gösterip, özür dilemesi istendi. Mersin'de çeşitli okullarda okuyan öğrenciler sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi. Gruplar halinde alana gelen öğrenciler, 'İntikam almaya geldik', 'Ar değiliz, zar değiliz, mal değiliz, kadınınız biz', 'Devlet sussun, kadınlar konuşacak', 'Ölmedi, öldüremezsiniz, hepimizin adı Özgecan Aslan' ve 'Tecavüz erkeklikse, ben erkek değilim' döviz ve pankartları taşıyarak, 'Özgecan Aslan, 20'sinde bir fidan', 'Özgecan'a uzanan eller kırılsın' ve 'Mersin uyuma Özgecan'a sahip çık' sloganları attı.





'Nihat Doğan özür dilesin, bu şerefsizliğe bir son verelim'





Grupların burada birleşmesinin ardından gençler adına konuşan Samet Karataş, Özgecan Aslan'ın ölümüne neden olanların gencecik bir fidanı katlederek yok ettiklerini belirterek, "Özgecan kardeşimizi katlettiler. Katletmekten de beter ettiler. Özgecan'ın sahipsiz olmadığını göstereceğiz. Katillerinin sadece cezaevinde yatmalarını değil idam edilmelerini istiyoruz. Özgecan'ın ölümünden sonra Nihat Doğan, 'Sizde mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız' diye bir tweet attı. Ey Nihat Doğan sen ne diye bu lafı söylemeye yelteniyorsun? Sen kimsin ki? O gencecik bir fidan, senin annen olsa, bacın olsa ne yaparsın? Nihat Doğan tüm Türkiye'nin önüne çıksın, bunun açıklamasını yapsın ve özür dilesin. Bu şerefsizliğe bir son verelim" dedi.





Polis göstericilere yaka fotoğrafı dağıttı





Konuşmanın ardından grup Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın evine gitmek istedi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Murat Esertürk, gençlere hitap etti.

Esertürk, gençlere duyarlılıkları nedeni ile teşekkür ederek, "Sevgili gençler sizin Özgecan'ın annesi ve babasına gitmenizi olumlu karşılıyoruz. Hafta başı olduğu için yoğun bir trafik var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte sizlere eşlik edeceğiz. Yalnız Özgecan'ı temsilen ön tarafta arkadaşlarımız olsun. Arka tarafta erkek arkadaşlarınız olsun. Hep beraber Özgecan'ın evine gideceğiz. Ayrıca Özgecan'ın küçük fotoğraflarından da hazırlattık. Onları da size dağıtacağız. Fotoğrafları, göğsünüzün üstüne, kalbinize Özgecan'ı koyacağız. Şunu unutmayın, Özgecan'ın nezdinde hepiniz birer Özgecan olun. İyi bir öğrenci, evlat ve insan olun. Özgecan'ı sadece anlamakla olmaz, Özgecan'ı yaşamak lazım. Onu yaşatmak içinde hepiniz Türk evladı olarak Türkiye Cumhuriyetine layık birer vatandaş olun. O nedenle her zaman aile içerisinde, sosyal ortamlarda her zaman örnek insan olun" dedi.





Özgecan'ın annesi ile ağladılar





Esertürk'ün konuşmasının ardından getirilen Özgecan Aslan'ın fotoğrafları öğrencilere dağıtıldı. Özgecan'ın fotoğraflarını göğüslerine takan öğrenciler daha sonra Özgecan Aslan'ın Barış Mahallesi 4505 Sokakta bulunan evlerine kadar slogan atarak yürüdü. Taziye çadırının bulunduğu sokağa gelen öğrenciler slogan atmayı bırakırken acılı baba Mehmet Aslan ile anne Songül Aslan'da öğrencilerin yanına geldi. Bazı öğrenciler, acılı anne ve babanın yanına gelerek baş sağlığı dilerken, gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir süre burada bekleyen grup daha sonra dağıldı.

