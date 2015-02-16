Polis otosundan Özgecan sloganı

Mersin'de öğrenciler, vahşice katledilen Özgecan Aslan için yürüyüş yaptı. Polis ekipleri, ekip araçlarındaki megafondan öğrencilerin slogan atmasına izin verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşi bir şekilde öldürülen 20 yaşındaki Özgecan Aslan için yurt genelinde protestolar sürüyor.

Özgecan Aslan'ın memleketi Mersin'de gösteri düzenlendi. Farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Döviz taşıyıp slogan atan öğrenciler, Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etti.

Grup adına konuşan Samet Karataş, gençlerin, kadınların öldürülmesine kayıtsız kalmayacağını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Mersin'de öğrenciler, vahşice katledilen Özgecan Aslan için yürüyüş yaptı. Polis ekipleri, ekip araçlarındaki megafondan öğrencilerin slogan atmasına izin verdi.

‘İyi birer Özgecan olun’

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Esertürk, " Özgecan'ın nezdinde hepiniz iyi birer Özgecan, iyi birer öğrenci ve evlat olun. Biz her zaman yanınızdayız, sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Polis megafonundan slogan

Özgecan'ın fotoğrafını dağıtan polisler, öğrencilerin, ekip araçlarındaki megafondan slogan atmalarına da izin verdi.

Taziye çadırına gelen öğrenciler, Özgecan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

‘Melek yüzlü kızım’

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, öğrencileri karşısında görünce duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan anne Aslan, "Kıyamam ben. Melek yüzlü kızım" diye ağıt yaktı.

Özgecan'ın anne ve babası, ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.