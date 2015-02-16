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Özgecan'ın adı, anaokulunda oyun odasına verildi

Mersin'de hunharca öldürülen Özgecan Aslan'ın adı, anaokulunda açılışı yapılan oyun salonuna verildi

16 Şubat 2015 14:58

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat İlçe Belediyesi tarafından Serintepe Mahallesi'ndeki Menekşe Anaokulu'nda yapılan oyun salonuna; Mersin’in Tarsus İlçesi'nde bindiği minibüste bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedi ormanlık alanda yakılan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adı konuldu.

Oyun salonunun açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı AK Partili Hanefi Mahçiçek, Özgecan'ın Kahramanmaraş'ta da unutulmadığını ve unutulmayacağını söyledi.

Eğitimin şart olduğunu belirten Mahçiçek, şunları söyledi:


"İki günden beri ülkemiz çok büyük üzüntü içerisinde. Yani böyle bir canavarlık bu ülkede olmaması lazım ama oluyor maalesef. İşte bu kabil canavarlıkları, kötülüklerin olmaması için eğitim kurumlarımızı çok daha geliştirilerek devam ettirilmesi lazım. Bu sıkıntılar yaşamamız için bir taraftan ailede eğitim, bir taraftan okullarımızda eğitim. Kötülüklerin olmaması için en başta yapmamız gereken çalışma eğitim. İşte biz bugün bunun bir parçasını küçükte olsa yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesini temin bakımından ama bir taraftan da ülkeyi yasa boğan, sıkıntıya boğan, üzüntüye boğan böyle bir olaydan dolayı da Özgecan kızımızın unutulmaması için düzenlenen bir sınıfına adını koyduk. İnşallah onu burada yaşatırız. Mukabil kötülükler bu ülkede bir defa daha tekerrür etmez olmaz diye temenni ediyorum. Ama bu işin başı eğitim bunu unutmamamız lazım."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mahçiçek, açılışı yaparak minik öğrencilere oyuncak dağıttı. Çocuklar ise Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu sınıfın girişine karanfil bıraktı.

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