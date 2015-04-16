T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan Aslan'ın katillerini kadın hakimler yargılayacak

Özgecan Aslan'ın katil zanlılarına ömür boyu hapis cezası istemiyle açılandavanın ilk duruşması 12 Haziran'da yapılacak

16 Nisan 2015 15:36

Mersin'de, minibüste tecavüz girişimine direndiği için öldürülen ve cesedi yakılan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katil zanlıları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 12 Haziran'da yapılacak. Zanlıları, Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak ile birlikte üye hakimlerden Nesibe Çınar, Ayşe Şahin ve Fatma Serpil Aydın'dan 2'si yargılayacak.

13 Şubat'ta kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan Özgecan Aslan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı katil zanlıları tutuklu minibüs şoförü 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken, babası 50 yaşındaki Necmettin Altındöken ile arkadaşı 25 yaşındaki Fatih Gökçe'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle hazırladığı iddianameyi 9 Nisan'da Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İncelediği iddianameyi 15 Nisan'da kabul eden mahkeme heyeti, bugün de davada ilk duruşmanın 12 Haziran'da görülmesine karar verdi.

 

Kadın hakimler yargılayacak

 

Ahmet Suphi Altındöken'in 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından; Necmittin Altındöken ile Fatih Gökçe'nin ise 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından yargılanacağı davada en dikkat çeken detay ise, mahkeme heyeti üyelerinin çoğunluğunun kadın hakimlerden oluşması... Zanlıları, Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak ile birlikte üye hakimlerden Nesibe Çınar, Ayşe Şahin ve Fatma Serpil Aydın'dan 2'si yargılayacak.

 

Adliyede o gün tek dava görülecek

 

Öte yandan davanın görüleceği Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran'da görülmesine karar verilen duruşmada yaşanılabilecekler konusunda Emniyet Müdürlüğü'nden yoğun tedbir alınmasını istedi. Başsavcılık ayrıca, diğer tüm mahkemelerden ilk duruşma nedeniyle izdiham olabileceği nedeniyle rutin duruşmaların ertelenmesi istedi. Bu nedenle o gün Tarsus Adliyesi'nde sadece Özgecan Aslan'ın davasının görülmesi beklenirken, duruşmaya Özgecan Aslan'ın aile fertleri de davacı müdahil olarak katılacak. Ayrıca, yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı davada Özgecan'ın katil zanlılarının en ağır cezayı alması için çok sayıda avukatın savunma yapacağı bildirildi.

ETİKETLER

özgecan aslancinayetmersinmahkemeilk duruşmakadın hakimler

İlgili Haberler

Facebook'ta 'Özgecan için yas' paylaşımına 7 yıl hapis istemi

'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına alınan ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk hakkında 7 yıl hapis istendi

Özgecan Aslan'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianame Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu

Nihat Doğan'ın tepki çeken Özgecan tweet'ine takipsizlik!

Doğan, 'Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın' demişti

Özgecan iddianamesi kabul edildi

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesi ile ilgili davada iddianame kabul edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24