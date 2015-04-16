Özgecan Aslan'ın katillerini kadın hakimler yargılayacak

Mersin'de, minibüste tecavüz girişimine direndiği için öldürülen ve cesedi yakılan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katil zanlıları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 12 Haziran'da yapılacak. Zanlıları, Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak ile birlikte üye hakimlerden Nesibe Çınar, Ayşe Şahin ve Fatma Serpil Aydın'dan 2'si yargılayacak.

13 Şubat'ta kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan Özgecan Aslan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı katil zanlıları tutuklu minibüs şoförü 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken, babası 50 yaşındaki Necmettin Altındöken ile arkadaşı 25 yaşındaki Fatih Gökçe'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle hazırladığı iddianameyi 9 Nisan'da Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İncelediği iddianameyi 15 Nisan'da kabul eden mahkeme heyeti, bugün de davada ilk duruşmanın 12 Haziran'da görülmesine karar verdi.

Kadın hakimler yargılayacak

Ahmet Suphi Altındöken'in 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından; Necmittin Altındöken ile Fatih Gökçe'nin ise 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından yargılanacağı davada en dikkat çeken detay ise, mahkeme heyeti üyelerinin çoğunluğunun kadın hakimlerden oluşması... Zanlıları, Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak ile birlikte üye hakimlerden Nesibe Çınar, Ayşe Şahin ve Fatma Serpil Aydın'dan 2'si yargılayacak.

Adliyede o gün tek dava görülecek

Öte yandan davanın görüleceği Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Haziran'da görülmesine karar verilen duruşmada yaşanılabilecekler konusunda Emniyet Müdürlüğü'nden yoğun tedbir alınmasını istedi. Başsavcılık ayrıca, diğer tüm mahkemelerden ilk duruşma nedeniyle izdiham olabileceği nedeniyle rutin duruşmaların ertelenmesi istedi. Bu nedenle o gün Tarsus Adliyesi'nde sadece Özgecan Aslan'ın davasının görülmesi beklenirken, duruşmaya Özgecan Aslan'ın aile fertleri de davacı müdahil olarak katılacak. Ayrıca, yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı davada Özgecan'ın katil zanlılarının en ağır cezayı alması için çok sayıda avukatın savunma yapacağı bildirildi.