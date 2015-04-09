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Özgecan Aslan'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianame Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu

09 Nisan 2015 22:03

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12 Şubat'ta öldürülen Özgecan Aslan'ı katleden üç kişi hakkında tamamlanan hazırlık soruşturması sonucu hazırlanan iddianame Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Tarsus 1’inci Ağır ceza Mahkemesi’ne sunan Cumhuriyet Savcısı, Aslan’ın katil zanlıları tutuklu minibüs şoförü 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken, babası 50 yaşındaki Necmettin Altındöken ile arkadaşı 25 yaşındaki Fatih Gökçe’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 

Mahkemenin iddianameyi 15 gün içerisinde inceleyerek kabul edip etmeyeceğine karar vereceği belirtildi.

 

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