Facebook'ta 'Özgecan için yas' paylaşımına 7 yıl hapis istemi

Facebook'taki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 18 Şubat'ta gözaltına alınan , Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk'a, Özgecan Arslan'ın öldürülmesi sonrası yas ilan edilmeyişine tepki gösterdiği "Neden yas ilan etmiyorsun lan!" paylaşımı da soruldu.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk’a Facebook’taki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zincirleme ve aleni şekilde hakaret ettiği suçlamasıyla yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konuk’a yönelik suçlamalar arasında Özgecan Arslan’ın öldürülmesi sonrası yas ilan edilmeyişine kızarak, Erdoğan’a “Neden yas ilan etmiyorsun lan!” diye yazmak da var.

Konuk, Facebook’taki paylaşımları nedeniyle 18 Şubat’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınmış, sadece arkadaşlarına açık olan yorumlarından sorumlu tutulmuştu. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Özgecan Arslan’ın öldürülmesinden sonra attığı “Özgecan’ın katilleri sadece üç kişi değil, Erdoğan’dır” şeklindeki tweetini paylaştığı, Akhisar’da aynı suçtan tutuklanan Salih Kara’dan sonra, “Hırsız, katil Erdoğan’a bir tutuklama daha” diye yazdığı, Birgün gazetesinde yayınlanan “Diktatörlük yasasına karşı direniş haktır” başlıklı yorumun linkini verdiği için suçlandı. Çeşitli paylaşım ve yorumlarda Erdoğan hakkında “katil” ve “hırsız” dediği ve Özgecan Arslan’ın ölümü sonrasında, “Neden yas ilan etmiyorsun lan” diye hitap ettiği için sorgulandı. Konuk, Tokat Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde şunları söyledi:

“Akhisar’da Silah Kara, ‘Hırsız, katil Erdoğan’ dediği için tutuklanmıştı. Bu haberi profilimde paylaşarak, altına yorum yazıp tepkimi gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan gibi ölümlere neden olan polisleri savunması ve müdahale emrini bizzat kendinin verdiğini söylemesi nedeniyle ‘Katilsin’ demiştim. Hırsızlığı da son bir yılda gelişen, bakan, başbakan ve çocuklarına kadar uzanan olaylar nedeniyle söylemiştim. Cumhurbaşkanına ‘Lan’ kelimesini Özgecan’ın ölümünden sonra yas ilan edilmemesinden dolayı tepkimi göstermek için söylemiştim. Çünkü Suudi Arabistan kralının ölmesi nedeniyle Türkiye ’de bir günlük yas ilan edildiği halde Özgecan’ın ölmesi nedeniyle yas ilan edilmemesi bende tepki oluşturdu. Benim sömürüsüz ve sınıfsız bir dünya görüşüm vardır, bunun için mücadele edeceğim. Kendi bildiğim doğruları söyleyeceğim. Ben siyasilerin eleştirilebileceğini düşünüyorum.”

Tokat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderilen Konuk, 20 Şubat’ta tahliye edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı yasa gereğince kovuşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık 2 Mart’ta gerekli izni verince Konuk hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Konuk’un, “herkese açık olan kendi Facebook profili üzerinden” Erdoğan’a yönelik olarak “hırsız”, “katil Erdoğan”, “neden tatil etmiyorsun lan” şeklinde paylaşımlarda bulunarak zincirleme şekilde hakaret ettiği ileri sürüldü. Konuk’un paylaşımlarının “hakaret boyutunda olduğu, karşı tarafı rencide edecek türden ve mağdurun onur ve nüfuzuyla, saygınlığını bozacak türden açıklamalar ve aleni paylaşımlar olduğu” savunuldu. Konuk hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi gereğince “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak bu suç aleni işlendiği gerekçesiyle cezanın altıda bir, zincirleme şekilde gerçekleştiği için de dörtte üçü kadar artırılması talep edildi. Bu da cezanın yedi yıla yıla kadar yükseleceği anlamına geliyor.

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