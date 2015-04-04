Erdoğan'a hakaretin cezası 1 yıl 11 ay

Gaziantep’teki bir yerel gazetede çalışan Yaşar Elma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımı beğenerek paylaştığı gerekçesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" davasında 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erdoğan'ın avukatı beraat talep etti

Yaşar Elma'nın sosyal medya hesabından beğenerek paylaştığı bir başkasına ait paylaşım, o dönemde başbakan olan Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen diploma ile altındaki metni içeriyordu.

Davanın 2’nci duruşmasına Erdoğan’ın avukatı da müdahil olarak katıldı. Avukat, siyasetçilerin ağır hakaretlere katlanma hükümlülüğü bulunduğunu ve eleştirilerin düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti Elma’nın hakaret suçunu işlediğine kanaat getirdi.

'Paylaşımın paylaşımı' da suç oldu

Elma başka birinin paylaştığı bir iletiyi tekrar paylaşmanın suç olduğunu bilmediğini belirterek, “Yaklaşık yarım saat sonra paylaşımı sildim. Bir süre sonra polisler beni ifadeye çağırdı ve ardından hakkımda dava açıldı. 2’nci duruşmada cezaya çarptırıldım. Paylaşımın paylaşımının suç olduğunu bilmiyordum. Suç unsuru oluşturduğunu bilmediğim için de böyle bir hata yaptım” dedi.

“Karar kanuna aykırıdır. Çünkü siyasi kişiliğe sahip insanların bu tür ağır eleştirilere katlanması gerektiği birçok kararda vurgulanmıştır” diyen Elma’nın avukatı, karara itiraz edeceklerini belirtti. Avukat, cezanın tüm vatandaşlara bir ders olması gerektiğini de dile getirdi: “Çünkü paylaşımın paylaşımı da bu kararla beraber suç oldu artık. Yani siz başkasının düşüncelerini paylaştığınız zaman artık siz de onun gibi suç işlemiş gibi yargılanacak ve ceza yiyeceksiniz.”