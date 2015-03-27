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Çizerleri 'Erdoğan’a hakaret'ten hapis cezası alan Penguen: Basın özgürlüğü adına düşündürücü

Erdoğan'a 'top işareti yapıldığı' iddiasıyla Penguen karikatüristleri Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan’a 11 ay hapis cezası verilmişti

27 Mart 2015 19:50

Haftalık mizah dergisi Penguen, iki çizerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "top işareti" yaparak hakaret ettikleri iddiasıyla 11 ay hapis cezasına çarptırılmasını, “Basın özgürlüğü adına çok düşündürücü” olarak yorumladı.

Kendisini ‘AKP sempatizanı‘ olarak tanımlayan birinin Erdoğan’a eşcinselleri aşağılamak için kullanılan ‘top işareti‘ yaptığına dair yapılan şikayet, ciddiye alınıp dava açılmıştı. Mahkeme sonucunda karikatüristler Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan’a 11 ay hapis cezası verilmiş, ceza 7’şer bin TL  para cezasına çevrilmişti.

Penguen'in davaya konu olan kapağıPenguen dergisinden yapılan açıklamada, “Öncelikle çok üzgünüz. Bir karikatüre dava açılması, üstüne de davanın böyle bir cezayla sonuçlanması sadece karikatürist olarak değil, vatandaş olarak da bizi yaraladı” denildi.

 

‘İçimizden geldiği gibi çizmeye devam edeceğiz’

 

Karikatürde hiçbir hakaret ögesi bulunmamasına rağmen böyle bir davanın açılmasını düşünce özgürlüğü adına çok zorlama bulduklarını açıklayan Penguen dergisi, “Basın özgürlüğü adına da çok düşündürücü… Biz içimizden geldiği gibi karikatürlerimizi çizmeye devam edeceğiz. Bu davanın özgür düşünceyi yıldırma gayretinin son örneği olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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