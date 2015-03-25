Penguen çizerleri 'Erdoğan'a top işareti yapıldı' iddiasından 11 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Penguen Dergisi’nin 2 çizeri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e çıkışını konu alan kapak karikatüründe, Erdoğan’ın önünde ceketini ilikleyen bir vatandaşın başparmak ve işaret parmağını yuvarlak hale getirerek hakaret ettikleri gerekçesiyle ikinci duruşmada 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dergi çizerleri Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan’a verilen hapis cezası, günlüğü 20 TL’den 7 biner lira para cezasına çevrildi.





'Hakaret yok'

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya hakaret suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Penguen Dergisi çizerleri Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan katılmadı. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılma talebini kabul etti. Baruter ve Aydoğan’ın avukatı Tora Pekin, “Erdoğan aleyhine bir çizim ya da hakaret söz konusu değildir. Müvekkillerimin ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, hakaret suçundan 3’er ay hapis cezasına çarptırdığı çizerlerin cezasını, eylemin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlendiğini' belirterek 1’er yıl hapis cezasına çıkarttı.

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