'Erdoğan'a top işareti yapıldı' iddiası Penguen'e davaya dönüştü

Kendini "AKP sempatizanı" olarak tanımlayan Cem S. isimli kişinin "Penguen Dergisi'ndeki karikatürde "Recep Tayyip Erdoğan'a 'top' işareti yaptılar" ihbarı ciddiye alınarak karikatüristlere dava açıldı.

Penguen dergisinin 21 Ağustos 2014 tarihli sayısında Erdoğan’ın Köşk'e çıkmasını konu alan karikatür yayımlandı. Savcılık, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan şikâyetle söz konusu karikatürle Erdoğan’a ‘top’ denildiği iddiasını dikkate alarak hazırladığı iddianamede çizerlerin 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi. Hâkim karşısına çıkan çizer Bahadır Baruter, “Savcının bu şikâyeti değerlendirerek bu sürece yol açması savcı beyin şuur altından şüphe etmeme neden oluyor” dedi.

'Top işareti yaptı' iddiası

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, kendini “AKP sempatizanı” olarak tanımlayan Cem S. isimli kişi BİMER’e derginin kapağıyla ilgili şikâyet dilekçesi yazdı. Cem S. dilekçesinde dergiye hakaret ederek, “Derginin son kapağında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben karşısındaki kişi amiyane parmaklarıyla top işareti yapmıştır” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Vekili Vedat Yiğit de ihbarı ciddiye alarak akıl almaz bir iddianameye imza attı. Başsavcı Vekili Yiğit hazırladığı iddianamede, çizerlerin 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

'Eleştiri sınırı aşıldı' dedi

Yiğit iddianamede, karikatürdeki erkek tiplemelerin Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılarken, “Hayırlı olsun efendim, köşke hoşgeldiniz” dediklerini, Erdoğan’ın ise cevap olarak “Böyle kuru kuru olur mu yaaa, en azından bir gasteci kesseydik!” dediğini ifade etti. Yiğit, iki erkek tiplemeden birinin ceketini iliklerken yapmış olduğu harekette ve “böyle kuru kuru olur mu yaaa” ile “en azından bir gasteci kesseydik!” cümlelerinin ayrı ayrı ve birlikte değerlendiğinde, Türk toplumunun etik, örf ve âdetlerine aykırı algılanabilecek bir anlayış ve anlamın söz konusu olduğunu belirterek algı sınırlarını zorladı. Yiğit, eleştiri hakkının sınırlarının aşılıp, görevinden dolayı Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığına saldırıldığı kanaatine varıldığını belirtti.

'Başbakanımız diyen savcı tarafsızlığını yitirdi'

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün çizerler Bahadır Baruter ile Özer Aydoğan hâkim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan çizerlerin avukatı Tora Pekin, müvekkillerine savcılık sorgusunda söz konusu ihbardan bahsedilmediğini, ancak iddianamede ‘sanki haberleri varmış ve beyanda bulunmuşlar gibi’ ifadeler yer aldığını söyledi. Avukat Pekin, şikâyetçi konumunda olmayan Erdoğan için iddianamede ‘başbakanımız’ ibaresinin kullanılmasının iddianameyi düzenleyenin tarafsızlığını kaybettiğini gösterdiğine işaret etti. Savunma yapan çizer Bahadır Baruter de, “Bundan dolayı suçlayan şahsın şuur altından nasıl bir ifade yarattığı aşikâr. Savcının bu şikâyeti değerlendirerek bu sürece yol açması savcı beyin şuur altından da şüphe etmeme neden oluyor” dedi. Çizer Özer Aydoğan ise, “Dergi kapağı böyle ucuz bir espri ile çıkmaz. Espri gazetecilerin mecazi bir dille kurban edilmesini konu alıyordu. Gazetecilerin gerçekten kesilmesini değil” dedi. Mahkeme de dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasını kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.