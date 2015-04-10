Nihat Doğan'ın tepki çeken Özgecan tweet'ine takipsizlik!

Şarkıcı Nihat Doğan hakkında Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından yazdığı bir tweet nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararının en başında Nihat Doğan'ın savcılık ifadesine yer verildi. Şarkıcı ifadesinde Özgecan Aslan'ın katledilmesine fazlasıyla üzüldüğünü 14 Şubat 2015 günü bu katliamı lanetleyen birçok mesaj yazdığını belirtti. Doğan, Özgecan'ın katledilmesi ile ilgili "İdamcezasıgeri" başlıklı bir tag açtığını dile getirdi. Doğan, aynı gün saat 19.03'de "Bir daha Özgecan Aslan vb.katledilmemesi için elzem olan idam değil rejimin değiştirilip kısasa kısas hükmünün getirilmesidir" ve 19.05'te de "Rabbim Özgecan Aslan kardeşimizin mekanını cennet edip, kederli ailesine sabır versin. Hepisimizin başısağolsun"tweetlerini attığını kaydetti.

'Ahu Sungur'a demiştim'

Aynı gün saat 22.30'da kendisini televizyondan tanıdığı Ahu Sungur'un "Mini eteği ahlaksızlık olarak görüyorsan survivor da bikinili insanların arasında yarışmayacaksın o zaman"şeklinde tweet gönderdiğini gördüğünü kaydeden Doğan bu tweete karşılık olarak saat 23.22'de kendisinin de Ahu Sungur'u mesaja eklemek suretiyle bu bayana "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız" şeklinde cevap gönderdiğini dile getirdi. Bu tweetin genele atılan bir tweet olmadığını belirten Doğan, Ahu Sungur'a göndermiş olduğu tweetin bilinmeyen kişilerce üzerinde oynanmak suretiyle değiştirildiğini ve sanki genele gönderilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.





Ahu Sungur şikayetçi değil





Kararda, savcılığa çağırılan Ahu Sungur'un da ifadesinde şikayet konusu mesajın kendisine atıldığını kabul ettiği kaydedildi. Ahu Sungur'un Nihat Doğan'dan şikayetçi olmadığının altı çizilen takipsizlik kararında bilirkişi olarak dosyanın tevdi edildiği Sezer Kılıç'ın da söz konusu mesajın genele atılan değil Ahu Sungur ile Nihat Doğan arasındaki bir yazışma olduğu yönünde rapor verdiği ifade edildi. Bilirkişi raporu dosyada delil kabul edildi.





Bilirkişi Doğan'ı haklı buldu





Tüm mesajları toplayan Savcılık, Nihat Doğan'ın 14 Şubat günü tüm gün boyunca Özgecan Aslan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü belirten birçok mesaj attığını, hatta "İdamcezasıgeri" başlıklı bir tag açtığını, şikayete konu mesajın Ahu Sungur ile arasında yaşanan özel mesajlaşma olduğunu, kimliği belirsiz kişilerce mesajdaki "@ahusungur1"bölümünün silinerek genele atılmış havası verilmek suretiyle kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirledi.



Kararda ne denildi?



Takipsizlik kararının son bölümünde şu ifadeler kullanıldı: "Şüpheli, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporuna göre suça konu paylaşımın şüpheli Nihat Doğan ile Ahu Sungur arasında geçtiği , genele atılan bir tweet olmadığı, Ahu Sungur’un da herhangi bir şikayetinin söz konusu olmadığı, genele atılan tweetlerde görüleceği gibi şüphelinin olayın üzüntüsünü belirten paylaşımlarda bulunduğu, Ahu Sungur'a Attığı suça konu paylaşımın daha sonra kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından @ahusungur1 ibaresinin kaldırılarak genele atılmış algısının oluşturulduğu, aslında şüphelinin Ahu Sungur'a cevap olarak suça konu paylaşımı yaptığı tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

Nihat Doğan Özgecan Aslan için ne demişti?

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Mersin'de evine giderken tecavüze direnmesiyle defalarca bıçaklanarak vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Türkücü Nihat Do­ğa­n ise, cinayetin ardından Twitter adresi üzerinden,“Siz­ de mi­ni ete­ği gi­yip so­yu­nup la­ik sis­te­min ah­lak­sız­laş­tır­dı­ğı sa­pık­lar ta­ra­fın­dan ta­ci­ze uğ­ra­yın­ca da bas bas ba­ğır­ma­ya­cak­sı­n” mesajını paylaştı. Bu mesajın ardından binlerce insan Doğan'a tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Nihat Doğan tweet'ini silmiş ve özür dilemişti. Fakat, özrü tepkileri dindirmeye yetmemiş Acun Ilıcalı Survivor kadrosundan Doğan'ı çıkarmıştı. Galatasaray Spor Kulübü ise Doğan'ı üyelikten ihraç etmişti.