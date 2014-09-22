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Özel timci polis IŞİD baskınını anlattı: 'Ağabey, malum şahıslar geldi' dediler

'Çıktım baktım etrafımız sarılmıştı. Durum farklıydı. 300-500 kişi filan değildi. Çok kişi vardı. Biz de verilen emri yerine getirdik. Gerekeni yaptık'

22 Eylül 2014 01:47

Türkiye'ye getirilen konsolosluk görevlilerinden özel harekatçı Ali Durmuş, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan  IŞİD baskınını anlattı. Rehin alındıkları gün nöbete gideceği sırada arkadaşının "Ağabey malum şahıslar geldi” dediğini anlatan Durmuş, "Çıktım baktım etrafımız sarılmıştı. Durum farklıydı. 300-500 kişi filan değildi. Çok kişi vardı. Biz de verilen emri yerine getirdik. Gerekeni yaptık" dedi.

IŞİD tarafından Irak'ın Musul kentinde rehin alındıktan sonra Türkiye 'ye getirilen konsolosluk görevlilerinden özel harekatçı Ali Durmuş, Amasya'nın Merzifon ilçesinde baba evine geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, üzerinde Türk bayrağı asılı otomobille ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen Durmuş'u, annesi, babası ve akrabaları karşıladı. Özel harekatçı Ali Durmuş, yaptığı açıklamada, hiçbir an kurtulma ümitlerini kaybetmediklerini söyledi. Devletin kendilerini kurtaracağından emin olduklarını anlatan Durmuş, şunları söyledi:

Durmuş, 6 Eylül 'de babasını rüyasında gördüğünü, rüyasında babasının "oğlum unumuz bitti gel' dediğini dile getirdi. Rüyada, babasına 'ne zaman geleyim?' diye sorduğunu ve '11 Eylül'de gel' cevabını aldığını vurgulayan Durmuş, "Arkadaşlara 'ayın 11'inde babam bizi çağırıyor' dedim. Bizi rehin alanlar 11'inde geldi ve 'yarın Türkiye'ye gideceksiniz' dediler. Aksi bir durum oldu ve ayın 19'unda gelmek nasip oldu" diye konuştu.

Rehin alındıkları gün nöbete gideceği sırada arkadaşının "Ağabey malum şahıslar" geldi dediğini anlatan Durmuş, "Çıktım baktım etrafımız sarılmıştı. Durum farklıydı. 300-500 kişi filan değildi. Çok kişi vardı. Biz de verilen emri yerine getirdik. Gerekeni yaptık" dedi.

Kaçırıldıkları hafta oğlunun düğününü yapacaklarını, ancak yaşananlar nedeniyle ertelediklerini belirten Ali Durmuş, "İnternet aracılığıyla görüşüp düğün hazırlıklarını koordine ediyordum. EşyalarımızI almıştık. Gelince düğünü yaparız diyorduk. Her şey yolunda gidiyordu ama yine de yolunda gitti. Allah izin verirse bayramdan sonraki cumartesi damatlığı astığımız yerden indireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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