Kılıçdaroğlu: Türkiye IŞİD'e dersini verecekse hükümeti destekleriz

IŞİD’in Musul Başkonsolosluğu’nda kaçırdığı 49 kişi arasında yer alan Başkonsolos Öztürk Yılmaz’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir süreç başlıyor. Acaba Türkiye, IŞİD'e dersini verecek mi vermeyecek mi? Ben sonuca bakarım. Rehineler 101 gün ellerinde kaldı, kurtarıldılar, şimdi Türkiye'deler. IŞİD denilen terör örgütüne ders verecekseler, biz de destek veririz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık üç ay Musul'da alıkonulduktan sonra, dün Türkiye'ye getirilen Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı ziyaret etti.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti, Yılmaz'ın evinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, rehinelerin kurtarılmasından mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni bir süreç başlıyor. Acaba Türkiye, IŞİD'e dersini verecek mi vermeyecek mi? Ben sonuca bakarım. Rehineler 101 gün ellerinde kaldı, kurtarıldılar, şimdi Türkiye'deler. IŞİD denilen terör örgütüne ders verecekseler, biz de destek veririz. Teröristlere pabuç bırakmamalıyız. Herhangi bir pazarlık yapılıp yapılmadığı nasılsa aydınlığa çıkar. IŞİD'e ders bir an önce verilmeli."