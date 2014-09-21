Erdoğan: Velev ki IŞİD'le bir takas yapıldı, ben vatandaşlarımın kurtarılmasına bakarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 46 Musul Başkonsolosluğu çalışanının 101 gün sonra serbest kalmasına ilişkin IŞİD'e fidye pazarlığı yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak sorulan bir soruya, Maddi pazarık asla söz konusu değil. Ancak siyasi ve diplomatik belli pazarlıklar sonucu vatandaşlarımızı kurtardık" dedi. Erdoğan, IŞİD'le bir takas yapılıp yapılmadığı yönünde bir soruya ise, "Velev ki bir takas yapıldı, ben vatandaşlarımın kurtarılmasına bakarım" yanıtını verdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Genel kurul görüşmelerine tüm ülkelerin katılmalarını bekliyorum. Beraberimdeki heyette Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, İdris Güllüce, Nihat Zeybekçi, Volkan Bozkırdağ var. İklim değişikliği programına da katılacağım. 120 devlet başkanlarıyla bir araya geleceğiz, bunların içerisinde ikili görüşmelerimiz de var. Yoğun bir programımız olacak. 24 Eylül’de BM’de hitap etme imkanı bulacağım. Genel Kurulu iştirak eden devlet başkanları için verilen bir resepsiyona ev sahipliği de yapacağım. BM Genel Kurulu’nda konuşacağım. 25 Eylül’de ABD’den ayrılacağım.

Rehinelerin serbest kalması

Dün sabah saatlerinde topraklarımıza dönen vatandaşlarımızın sağ salim gelmesi için çalışıyorduk. Görevlilerimizi ülkemize gönderme gayreti içerisindeydik. 49 görevlimizin sağ salim dönmesi bizim ayrı mutluluk vesilemizdir. Bu sabah aileleriyle birlikte Çankaya’ya geldim. 1 ay izin verildi kendilerine. Bu vesileyle Başbakanlığım döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sayın Davutoğlu’na ve müsteşarımıza özellikler teşekkür ediyorum.

'Operasyonu MİT yaptı'

Bu süreçte bizimle olan, haberleşme ağını çok başarılı bir şekilde sürdürdüler. Operasyonu MİT yaptı. MİT, milli bir İstihbarat çalışması sürdürdü. Tamamıyla kendi gayretleriyle bu işi sürdürdüler ve bu noktaya vardılar. TSK bu olayın başından itibaren içinde oldular. Birlikte böyle bir hareketi sürdürdüler. Onlar da bu hassasiyetin içinde bulundurlar.

Soru-Cevap

Operasyonla ilgili iddialar – Fidye verildi iddiası, pazarlık yapıldı iddiaları



Şunu bilmemiz lazım. Bu iddiaları neye dayanarak öne sürüyorlar bilmiyorum. Pazarlıktan neyi kast ediyorlar bunu da bilemem. Eğer maddi ise böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ama siyasi noktada diplomatik bir pazarlıktan bahsediyorlarsa siyasi bir diplomasi pazarlık söz konusudur. Bu zaten diplomasi zaferidir bu. Çok zor şartlar içerisinde sabırla bu işi sürdürdük. Ama çok açık ve net. Maddi pazarlık asla mümkün değildir, olmamıştır. Siyasi, diplomatik oldu. Neticesinde bu ana ulaştık. Elinde kalemi olan yazacak, ağzı olan tabii ki konuşacak. Gölge düşürecek olanlar olacaklar. Siyasilerin yaptıkları açıklamaları hatırlayın. Ağzımızdan çıkan kelimeleri o dönem içinde seçtiysek işte o dün içindi. Bundan sonra ki sürece yönelik Cidde’deki koalisyonda neden böyle bir tavır takındınız derlerse o tavırlar dünü yaşamak içindi.



Bundan sonra ne tavır alacağız Başbakanımla konuştuk. Bu tavrı artık belirlememiz lazım, çalış Operasyon denilince sadece uçaklar, tank, top geliyor. Bunların olması anlamına gelmez. Diplomatik bir siyasi çeşidi de vardır onu yaparsınız. Şu an yapılan ikinci söylediğimdir.

Milli operasyon cümlesini açıklar mısınız?

Çalışma tamamen millidir. Tamamen MİT’in çalışmaları sonucu olmuştur. Teknik istihbarat bilgileri bölgelerde zaman zaman paylaşılmaktadır. Ama MİT’in operasyonudur. Türkiye burada şu ana kadar 1 milyon 300 bin insanı barındırmaktadır. Gönlünü açmıştır. Bölgedeki dünyaya verdiği örnekle dil, din ayrımı gözetmeksizin bir tavır ortaya koyuyor. Bu insanidir ve vicdanidir.

Dün inşallah iyi değerlendirilir, iyi gözlemlenir, aydınlar umarım bu konuda konuşacaklardır.

Tampon bölge kurulması

TSK’nın diğer silahlı kuvvetlerle bölgede bir çalışması var, başta ABD olmak üzere. Bu çalışmalar detaylı anlatılacak çalışmalar değil. Tampon bölge oluşturulması NATO zirvesinde işlediğim bir konuydu. Sayın Obama’ya bahsetmiştim, detaylarını açıklamıştım. Bir hafta içerisinde savunma bakanı, dışişleri bakanı ülkemizi ziyaret ettiler. Müşterek adımlarımızı konuştuk, ne adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Obama ile geniş detaylı bir görüşme yapabileceğimizi sanmıyorum. Programda böyle içerik yok. Daha yeni NATO zirvesinde 1,5 saat oturduk görüştük. Başkan yardımcısının bir görüşme talebi söz konusu. Geniş bir görüşme yapma imkanımız belki olacak.

Koalisyon

Koalisyonla yol haritası geniş istişaresinin aramızda yapılması gerekir. Ayaküstü cevaplayacağımız konular değil bunlar. Ama artık 1 milyon 300 bin insan ülkemize gelmiştir. Suruç bölgesini bakanlarımız gezdi. Tespitlerden sonra ne yapabiliriz onları görüşüyoruz. Döndükten sonra tekrardan gözden geçireceğiz.

Takas yapıldı iddiaları

Her şey milli. Bütün bu operasyonun her türlü başlıkları MİT’in maharetidir. Takas oldu mu olmadı mı hepsi. Takas oldu veya olmadı neticede 49 vatandaşımız geldi. Bizim bu 49 vatandaşımızı hiçbir şeyle değiştirmemiz mümkün değil. Velev ki olsa dahi böyle bir takas olmuş olsa bile ben şuna bakarım: Benim 49 vatandaşımızın karşılığı hiçbir şeyle değişmez, hamdolsun ailelerine kavuştu diye düşünürüm.