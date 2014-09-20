Musul Başkonsolosu'nun ailesi 3 gün önce Ankara'ya gelmiş

IŞİD'in 11 Haziran'da kaçırdığı Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve 48 Konsolosluk çalışanının sabaha karşı serbest bırakıldı. Türk vatandaşları önce Şanlıurfa’ya ardından Ankara’ya geldi. Bu sırada Musul Başkonsolosu Yılmaz’ın Bursa'da yaşayan ailesinin komşularına "Bir akrabamızı ziyarete gidiyoruz" diyerek 3 gün önce Ankara'ya gittiği belirtildi.

Hüseyin Tüccar ve Mehmet İnan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Hatıra Sokak'ta oturan ve gelişmeleri buradan takip eden Öztürk Yılmaz'ın anne ve babasının, 3 gün önce evden ayrıldığı belirtildi. Komşuları Sinan Demir, Öztürk Yılmaz'ın annesi ve babası Şerafettin Yılmaz'ın, "Bir akrabamızı ziyarete gidiyoruz" diyerek evden ayrıldığını anlatırken, "Bizler de, 'Geçmiş olsun' demek için Başkonsolosumuzun Bursa'ya geleceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.