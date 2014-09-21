Musul Başkonsolosu: IŞİD, moralimizi bozmak için kafa kesme görüntüleri izletiyordu

IŞİD tarafından kaçırılan 49 kişi arasında bulunan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, “Bazen televizyon izleme şansımız oldu bazen de aylarca izleyemedik. Kafa kesme görüntülerini izledik. Moralimizi bozmak için görüntüleri bizlere de izlettiler. Amaçları morallerimizi bozmaktı. Fiziki anlamda kötü bir muameleleri olmadı ama tehdit vardı”

101 günlük esaretin ardından bugün serbest kalan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, NTV canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir anda etrafı sardılar. Kameraları patlattılar. Baskın bir anda oldu. Baskından 1.5 saat sonra o alanı terk ettik.

Beni makam odamın önüne götürdüler ama odaların hepsi kapalıydı. Yaklaşık 45-60 saniyelik bir ölümle yüzleşme anı oldu.

Silahı başıma dayadılar ve odamı açmamı söylediler ama kabul etmedim. Odamın görüntüsünü almak istediler. Bu sayede örgütün propagandasını yapmak istiyorlardı.

Ondan sonra kadınlara, çocuklara, bayrağımıza bir şey olursa bizi öldürün dedik.

O sürede çok defa yerlerimiz değiştirildi. Otobüslerin camlarını kapatıyorlardı dışarıyı görmeyelim diye.

Tercümanımız vardı ve yerimizin değiştirileceğini o bize söylüyordu. Hepimiz birden götürüyorlardı, ayrı ayrı götürmüyorlardı. 46 kişi birlikte gidiyorduk.

Dışarıyı hiçbir şekilde görmemizi istemiyorlardı.

Genelde kapalı, ışığın olmadığı yerlerde sakladılar bizi.

Bu sürede yanımda hep bir cep telefonu vardı. Ve bir şekilde ülkemize haber vermemiz gerekiyordu. Bana yardımcı olan bir arkadaşım oldu. Onunla sürekli çıkışlarda, girişlerde telefonu nasıl saklarız diye düşünüyorduk.

65 gün aynı yemeği yedik. Öğle akşam aynı yemeği yedik. Sürekli aynı şeydi. Gıda beslenmemiz yetersizdi. Bütün arkadaşlarım kilo verdi. Ben de toplam 14 kilo verdim.

Bazen televizyon izleme şansımız oldu bazen de aylarca izleyemedik. Kafa kesme görüntülerini izledik. Moralimizi bozmak için görüntüleri bizlere de izlettiler. Amaçları morallerimizi bozmaktı.

Fiziki anlamda kötü bir muameleleri olmadı ama tehdit vardı.

Bulunduğumuz alan, aracımızın geçtiği noktalar bombalanmıştı. Yapılan saldırıların birkaçı çok yakınımıza düştü.

Serbest kalacağımızı sınıra giderken de bilmiyorduk. Onların söylediği hiçbir şeye inanamazdık ve inanmadık. Sınıra geldiğimizde sayın Başbakanımıza haber vermek istedim ve aradım, Başbakanımız telefonu açar açmaz 'hoş geldiniz Öztürk' dedi.

Süreç çok iyi organize edildi, çok iyi yönetildi. Bütün yetkililerimize teşekkür ederim. Ve tabi bundan emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ülkemden dolayı başıma ne gelirse gelsin gurur duyarım.

İnsanın böyle bir ülkeye sahip olması gurur verici bir şey. Bu güzel ülke oralardan geldikten sonra daha çok önem kazanıyor.

Ailemle çok fazla zaman geçirmeyi düşünüyorum.