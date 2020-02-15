Ozan Güven'den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya sorusuna tepki
15 Şubat 2020 12:07
Oyuncu Ozan Güven, komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında çıkan ilişki iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi. Cem Yılmaz ile ilişkisinin başlamasının ardından Sarıkaya ile aralarının açıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Güven, "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" diye yanıt verdi.
Güven, önceki gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Ayağından tedavi olduğunu söyleyen oyuncu Güven, Cem Yılmaz’la Serenay Sarıkaya’nın sevgili olduktan sonra aralarının açıldığına dair sorulara “Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin” cevabını verdi.