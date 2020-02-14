Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisine 'Birleşmiş Milletler göndermesi'

Komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisine yorum yapan oyuncu Kerem Bürsin'e 'Birleşmiş Milletler' göndermeli yanıt verdi.

Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la ilişkisi hakkında fikri sorulduğunda "Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" demişti. Yılmaz, Bürsin'in açıklaması üzerine Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafta Birleşmiş Milletler amblemi yer aldı. Amblemin altında da "Benim için sorun yok, herkes mutlu olsun" yazısı yer aldı. Yılmaz, fotoğrafın altına "Bi bu kalmıştı, iyi oldu" ekledi.

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