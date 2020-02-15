Cengiz Semercioğlu: Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, komedyen Cem Yılmaz'ın, ilişki yaşadıkları iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin'in açıklamalarına verdiği yanıtı eleştirdi. Semercioğlu, "Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi, Serenay’la ilgili gelen eleştiriler Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor. Eski Cem olsa Kerem’in bu sözlerine dönüp bakmazdı bile" dedi.

Cengiz Semercioğlu, bugünkü köşesinde Cem Yılmaz ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Muhabirler Kerem Bürsin’e eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki ilişkiyi sordular. Kerem o kadar düzgün yanıt verdi ki -TV’de izleyin- demek ki eski sevgililer hakkında böyle mantıklı konuşulabiliyormuş dedirtti bana... “Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun” dedi... Daha ne desin. Olabilecek en makul cümleleri kullandı. Peki Cem Yılmaz ne yaptı? Altında “Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar” yazan bir Birleşmiş Milletler bayrağını koydu sayfasına... Altına da, “Bi bu kalmıştı, iyi oldu” dedi... Elbette Kerem Bürsin’e bir gönderme olarak algılandı bu.

Ne gereksiz, ne zorlama bir gönderme... Oysa Kerem hiçbir şekilde Cem’le ilgili bir şey söylemedi, bu göndermeye ne gerek vardı... Filmlerin gişesi, Defne’ye haksızlık yapıldığının düşünülmesi, Serenay’la ilgili gelen eleştiriler Cem’in kimyasını bozmuşa benziyor. Eski Cem olsa Kerem’in bu sözlerine dönüp bakmazdı bile...

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